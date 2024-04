Ion Țiriac îi face praf pe tenismenii români: ”Nu au valoare pentru nimic”

La București se desfășoară Țiriac Open, turneu dotat cu premii totale de 651.865 de dolari. Cu această ocazie, Ion Țiriac a vorbit despre tenismenii români și i-a făcut praf pe toți. Ce a spus omul de afaceri despre participarea acestora la competiția din capitala României.

Atacul lui Ion Țiriac la tenismenii români

România nu are reprezentanți pe tabloul principal de la Țiriac Open (ATP 250), după ce Filip Jianu a fost învins în ultimul tur al calificărilor de la București. După ce a fost eliminat, acesta a afirmat că e dezamăgitor că țara noastră nu are niciun reprezentat la acest turneu, măcar cu un wild-card din partea organizatorilor.

Ion Țiriac a vorbit despre participarea tenismenilor români la turneul de la București și a spus că aceștia nu au valoare pentru a primit un wild-card direct pe tabloul principal. Mai mult, omul de afaceri a subliniat că niciun tenismen de la noi nu va câștiga vreun Grand Slam.

„Toată lumea comentează fără să aibă habar. Dacă eu am dat un wild card în calificări şi a şi pierdut în turul 2 al calificărilor în 35 de minute, cui vreţi să dau eu wild card într-un turneu oficial ATP pe tablou ca să stea pe teren 30 de minute. Jucătorii români nu au valoarea pentru wild card, nu au valoare pentru nimic. Au valoare pentru calificări, pentru turneele de 10.000, de 15.000… Şi au valoare cei care au azi 14-15 ani. Cei de 18 sau 19 ani se vor transforma în jucători buni foarte greu. Pot să bag mâna în foc că niciun jucător nu o să câştige vreun Grand Slam dacă la 20 de ani nu are loc pe un tablou în calificări”, a spus Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac a menţionat că speră ca în viitor turneul să se poată organiza pe o arenă pe care o va construi la Otopeni.

Ce spune despre Simona Halep: ”Sunt mulţi care vorbesc degeaba”

Fostul tenismen a pus pe tapet și participarea Simonei Halep la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva a revenit în circuit după suspendarea pentru dopaj, dar nu îndeplinește criteriile pentru a participa la Olimpiadă.

Singura posibilitatea ar fi să primească un wild-card, iar Federația Română de Tenis a completat formularul prin care cere acest lucru. Ion Țiriac a spus că Simona Halep ar trebui să primească invitație la marele eveniment sportiv din capitala Franței, drept compensaţie pentru ce a suferit fără vină în cazul de dopaj.

„Ar fi frumos ca Simona să primească acel wild card ca şi compensaţie pentru ce a suferit fără vină atâta timp. Nu sunt convins că o să-l primească, deşi îi doresc asta, pentru că sunt mulţi la 15, 16, 17, 18 ani care sunt afirmaţi, dar nu au făcut limitele pentru că nu au avut posibilitatea. Trebuie să fim atenţi puţin şi cu Simona Halep, pentru că sunt mulţi care vorbesc degeaba. După doi ani de pauză, ca să revii îţi trebuie alţi doi ani. Poate Simona are aceşti doi ani, dar cât moral trebuie să aibă ea ca să ia o bătaie de la o junioară de 15 ani sau să piardă în primul tur aici, în primul tur şi acolo, şi în turul doi dincolo şi în turul 3 în partea cealaltă. Cine are acest moral?”, a afirmat Ion Țiriac.

Ion Țiriac a prezentat mașina de 2,8 milioane de euro

Omul de afaceri a prezentat oficial, maşina Mercedes AMG One care va fi expusă la salonul Ţiriac Collection din Otopeni. Mercedes AMG One are un motor V6 Hybrid E-turbo, 1600 cc, 1.063 CP, transmisie automată în 7 trepte, poate să ruleze cu viteze de peste 300 km/h şi are la bază monopostul de Formula 1 Mercedes-AMG F1 W06 din 2015.

Modelul de Mercedes AMG Project One este produs în doar 275 de exemplare și costă 2,8 milioane de euro.