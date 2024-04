Gigi Becali, despre imaginile virale cu Dan Șucu în care mănâncă parizer pe capota mașinii: ”Băi, săracul de el”

Dan Șucu a văzut meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid a văzut meciul din galeria giuleștenilor. Mai mult, el a fost surprins când mânca parizer pe capota mașinii într-o benzinărie. Gigi Becali a comentat imaginile senzaționale cu patronul din Giulești. Ce a spus latifundiarul.

Universitatea Craiova a învins pe Rapid Bucureşti, scor 2-1, pe teren propriu, într-un meci din etapa a doua a fazei play-ff a Superligii de fotbal. Dan Șucu (60 de ani), principalul finanțator din Giulești, a făcut deplasarea în Bănie alături de suporteri, cu autocarul, și a urmărit meciul din mijlocul galeriei.

Pe traseu, în timpul pauzelor, finanțatorului de la Rapid a fost surprins în timp ce mânca parizer alături de suporteri, pe capota mașinii, într-o benzinărie. Imaginile au devenit virale, iar Gigi Becali nu s-a putut abține și a comentat gestul lui Dan Șucu.

Și Dan Șucu a vorbit despre imaginile senzaționale, alături de suporterii Rapidului. Acesta a afirmat că nu a făcut, de fapt, nimic ieșit din comun și că gestul său a fost unul normal. După ce a mâncat, acesta, împreună cu Victor Angelescu, s-a fotografiat alături de suporteri.

”De ce am mâncat parizer pe capotă? Simplu, pentru că îmi place. Cred că 75% dintre români iubesc parizerul. Eu mâncam parizer încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci 100 de grame costau 1,8 lei. Este delicios și o să mănânc parizer toată viața. Așa cum cred că majoritatea românilor savurează acest fel de mâncare atât de simplu, atât de popular și atât de gustos.

Nu consider că m-am coborât cu nimic că am mâncat parizer alături de fani. Din contră, asta înseamnă normalitate. Până la urmă toți suntem oameni, indiferent de unde provenim, indiferent de câți bani am reușit să facem în viață sau ce statut avem. Mi-a făcut plăcere să mănânc parizer și o să fac asta de multe ori de-acum încolo. Parizerul e unul dintre bucatele mele favorite”, a comentat Dan Șucu, pentru sursa citată.