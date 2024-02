Gigi Becali a scăpat de Andrea Campagno. Câți bani a pierdut latifundiarul din Pipera

Intrat în dizgrația lui Gigi Becali, atacantul italian Andrea Compagno (27 de ani) a plecat de la FCSB. Acesta s-a transferat în China pentru o sumă mult mai mică decât a vrut să obțină latifundiarul din Pipera. Câți bani a încasat patronul roș-albaștrilor.

Andrea Compagno (27 ani), atacantul italian adus de la FCU Craiova în august 2022, pentru 1,5 milioane de euro, n-a rezistat decât un an jumătate la FCSB. Deși în primul sezon a fost golgheterul roș-albaștrilor, cu 20 de reușite, el nu a mai fost pe placul lui Gigi Becali, care a vrut să scape neapărat de el în această iarnă.

Gigi Becali (65 de ani), a anunțat că l-a vândut pe Andrea Compagno în China, la echipa Tianjin Jinmen Tiger, locul 8 în sezonul precedent. Atacantul mai avea o ofertă din Turcia, de 450.000 de euro, mult mai avantajoasă pentru vicecampioana României. Dar italianul a preferat să joace în China, datorită salariului primit, în jur de 700.000 de euro pe sezon. În schimb, Gigi Becali a încasat pentru transfer numai 120.000 de euro.

”L-am dat cu 120.000 de euro. Ce am pierdut, nu am pierdut nimic… asta este la fotbal, nu contează. De jucat nu mai juca, că nu îl mai băgam. Și atunci de ce?

Nu iau niciun atacant. Am echipă, spulber tot! Dacă nu aveam echipă, da. Nici nu am unde să îi bag. Am trei atacanţi, am echipă, spulber tot! La revedere până în vară!”, a declarat Gigi Becali pentru as.ro.