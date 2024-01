Galaxy S24 are o dată de lansare oficială. Când are loc primul Samsung Unpacked din acest an

Se pare că Samsung are pregătit un Unpacked ceva mai devreme ca de obicei, mai exact pe 17 ianuarie 2024.

De obicei, aceste evenimente au loc în prima săptămână a lunii februarie, așa că această schimbare este interesantă, dat fiind faptul că este aproape de CES 2024.

Vezi și: Noua serie Samsung Galaxy A a fost prezentată oficial în România: specificații Galaxy A54 5G și Galaxy 34 5G

Ce planuri ar putea avea Samsung

Va fi un eveniment fizic, la SAP Center din San Jose, dar va fi și transmis inclusiv live pe diversele canale Samsung, inclusiv YouTube.

Deoarece este vorba despre Samsung, nu sunt divulgate detalii despre Unpacked-ul din acest an.

Este foarte probabil ca gigantul să anunțe nu doar sosirea seriei de smartphone-uri de top Galaxy S24, ci și să deschidă precomenzile imediat după eveniment.

În acest sens, compania a început deja un program de pre-rezervare, în care îți lași numele și adresa de email pentru a precomanda, ei bine, ceva, orice.

Nu vei ști ce ai precomandat până pe 17 ianuarie. Din fericire, nu există o obligație aici și primești chiar și un credit de 50 de dolari pentru orice dispozitive pe care compania le pregătește.

Vezi și: Utilizatorii Samsung, „bombardați” cu un alt agregator de știri: ce știm despre aplicația News

Ce altceva ar mai putea lansa gigantul la Unpacked

Atunci când vine vorba despre despre anul trecut, amintim că am avut parte de seria Galaxy S23 în toată splendoarea ei. Galaxy S23 și S23+ au beneficiat de actualizări minore, dar ochioase, deci poate că S24 va ridica puțin ștacheta – cine știe?

La fel cum Apple tinde să folosească luna septembrie pentru anunțurile de noi iPhone-uri, Samsung lansează noi smartphone-uri Galaxy la Unpacked, deși cine e primul care lansează noul model e un subiect puțin controversat, de vreme ce mulți susțin faptul că Apple lansează, de fapt, cu un an înaintea Samsung totul.

Asta nu înseamnă, totuși, că prezentarea va fi doar despre smartphone-urile Galaxy S24. Samsung are obiceiul să anunțe și noi iterații de laptopuri la primul Unpacked din fiecare an, deci am putea primi Galaxy Book4 sau ceva similar. Rămâne, evident, de văzut.

Vezi și: Una caldă și alta rece pentru cei cu telefoane Samsung. Schimbarea Android care nu e pentru oricine