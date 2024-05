Funcția ascunsă de la WhatsApp care te ajută enorm. Prea puțini știu de ea, la ce folosește

Majoritatea dintre posesorii de telefoane smart folosesc aplicația pentru a trimite mesaje, poze, etc. Dar, puțini sunt aceia care știu despre funcția ascunsă de la WhatsApp care te ajută enorm.

WhatsApp, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie

Aplicația deținută de compania Meta, a devenit încă din primii ani una din cele mai populare aplicații, iar de la an la an aduce noi funcții. Conform celor mai recente date statistice, începând cu 2024, WhatsApp are deja peste 2,78 miliarde de utilizatori la nivel mondial.

În același context, se preconizează că va depăși 3,14 miliarde până în 2025, astfel că aplicația continuă să fie o alegere populară pentru mesageria instantanee în întreaga lume.

WhatsApp adaugă în mod constant noi caracteristici care fac aplicația de mesagerie și mai utilă. S-a ajuns în punctul în care WhatsApp se reinventează complet și are atât de multe funcții încât s-ar putea ca multe dintre ele să nu le cunoașteți.

Care este funcția ascunsă de la WhatsApp care te ajută enorm

Unele dintre funcțiile care nu sunt atât de cunoscute sunt extrem de utile pentru cei care folosesc aplicația zilnic. Spre exemplu una din funcții are posibilitatea de a răspunde în privat cuiva într-un mesaj de grup, fiind considerată funcția ascunsă de la WhatsApp care te ajută enorm.

O altă funcție, poate la fel de importantă, este cea cu ajutorul căreia puteți edita un mesaj trimis cuiva. Concret, să zicem că îi trimiteți un mesaj unui prieten, și din grabă, textul este scris cu greșeli.

Funcția, introdusă încă din mai anul trecut, vă poate ajuta în timp real să editați textul de așa natură încât să fie corect scris. Funcția este valabilă pentru aplicație, atât pe Android, cât și pe iOS, iar tot ce aveți de făcut este să urmați pașii de mai jos:

Țineți apăsat mesajul pe care doriți să îl editați.

Selectați „Editare”.

Modificați mesajul.

Atingeți „Trimite”.

Prea puțini știu de această funcție a aplicației Whatsapp

Deși trăim într-o perioadă în care tehnologia a aevoluat, mai ales în domeniul telefoanelor mobile smart, când vine vorba de capacitățile de stocare a terminalelor noastre, ne lovim de o problemă, și anume spațiul de stocare pentru poze, filmulețe, etc.

Venind în întâmpinarea utilizatorilor, programatorii din spatele aplicației Whatsapp au decis că este momentul să introducă o funcție pentru acei utilizatori care nu vor să-și încarce telefoanele cu pozele cu pisicuțe, bebeluși și alte asemenea chestii simpatice.

Vorbim, așadar, despre cum modificați preferințele de salvare automată a imaginilor și a clipurilor video pentru anumite chat-uri. În acest caz, tot ceea ce aveți de făcut sunt următorii pași:

Deschideți un anumit chat.

Apăsați pe contactul din partea de sus a ecranului.

Atingeți „Salvare în Camera Roll” pe iOS sau „Vizibilitate media” pe Android.

Selectați opțiunea pe care o doriți.

Odată ce selectați opțiunea de a nu salva pozele sau clipurile pe terminal, tot ceea ce veți primi pe chat-ul respectiv nu se va mai salva automat, ci numai după ce alegeți voi să salvați.

Concluzie

În esență, toate funcțiile existente, precum și cele introduse recent, sunt menite să ajute utilizatorul aplicației. Vă ajută în a comunica rapid și eficient cu cei din lista de prieteni. Acum ai aflat și care este funcția ascunsă de la WhatsApp care te ajută enorm. Acum totul va părea mult mai simplu.