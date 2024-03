Fotbalist din Franța, suspendat 30 de ani. Gestul pentru care a fost aspru pedepsit

Suspendare incredibilă în fotbalul din Franța. Un jucător este interzis pentru următorii 30 de ani în fotbal pentru un gest Pe care l-a făcut și un fost fotbalist din România. Gestul pentru care francezul a fost aspru pedepsit francezul.

Fotbalistul evolua la ligile inferioare din Franța, la echipa Champigny FC din Divizia a doua a campionatului regional de seniori. Nu a ținut cont de eliminarea dictată de arbitru, s-a întors pe teren și a făcut un gest pentru care a primit o suspendare record de 30 de ani. Incidentul a avut loc pe 28 ianuarie.

Jucătorul echipei Champigny, care evolua în deplasare, a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben. A ieșit de pe teren fără să protesteze pea mult, dar apoi s-a întors pentru a-i cere explicații arbitrului. Nemulțumit, a început să-l lovească pe central, după care l-a luat la bătaie și pe asistent. Colegii și adversarii au sărit pentru a-i despărți, iar autoritățile s-au sesizat și l-au suspendat pentru o perioadă de 30 de ani, notează L’Equipe.

În perioada în care a evoluat la Poli Timișoara, fostul atacant Ionel Ganea a fost în centrul unui incident asemănător celui din Franța. În anul 2007, la un meci între bănățeni și Rapid București, fotbalistul și-a vărsat nervii pe arbitrul asistent Dorin Mudura.

Ionel Ganea l-a lovit cu pumnul în coaste și l-a strâns de gât. Fostul atacant a fost suspendat atunci pentru 22 de etape și a primit o amendă în valoare de 14.000 de lei, dar Comisia de Disciplină i-a redus pedeapsa la 16 etape după apel.

M-a durut modul în care am fost dezapreciat. Am fost crezut un om care nu a făcut nimic pentru România. Dacă e să facem o comparație între mine și el, eu am pus România pe harta Europei. El ce a făcut?”, spunea Ionel Ganea, în 2020, despre incidentul cu arbitrul asistent.