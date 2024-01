Fiul lui Leonard Doroftei a ajuns milionar după ce a plecat din România. ”Mi se pare o aroganță supremă”

Leonard Doroftei (53 de ani), fostul sportiv care a devenit campion mondial la box, a luat o decizie drastică în 2019. S-a mutat cu toată familia în Canada, după mai multe episoade din România care l-au scârbit.

Cine e Leonard Doroftei și motivul pentru care a decis să plece definitiv din România

Doroftei și-a deschis o sală de sport în Canada, acolo unde și antrenează, iar viața sa pare a fi una liniștită acum. Doroftei are trei copii, Adrian, Alex și Vanesa, care au acceptat decizia părinților și care încep să prospere în țara de adopție.

Practic, fostul sportiv a plecat din România după ce a fost obligat să renunțe la restaurantul pe care îl avea în centrul Ploieștiului, orașul său natal.

Leonard Doroftei a început să practice boxul la vârsta de 14 ani, la clubul Prahova Ploiești, iar între 1986 și 1988 a cucerit, în fiecare an, titlul național la juniori. El a obținut cinci titluri naționale la seniori în 1992, 1993, 1994, 1996 și 1997 și a câștigat medalii de bronz la Jocurile Olimpice de la Barcelona, în 1992, și la Atlanta, în 1996. De asemenea, a fost campion mondial în 1995 și campion european în 1996 și 1997.

Cea mai importantă performanță a fost, însă, la profesioniști. Doroftei a fost al doilea campion mondial din istoria României, după Mihai Leu. Acesta a cucerit centura WBA în 2002, după meciul cu Raul Balbi. La amatori, a înregistrat 239 de victorii și 15 înfrângeri.

Citește și: Din ce câştigă Leonard Doroftei bani în Canada. Sigur nu ţi l-ai închipuit aşa pe fostul mare campion

Adrian, fiul lui Leonard Doroftei, a spus cum a devenit milionar

Adrian, unul dintre băieții lui Doroftei, pare a-i călca pe urme tatălui, dar nu pe plan sportiv, ci financiar. Se pare că ar fi ”tras cartea câștigătoare” cu afacerile imobiliare și a adunat deja o avere considerabilă, Alex, celălalt fiu, învață pentru a deveni inginer, iar Vanesa, mezina, visează să ajungă medic.

Recent, Adrian Doroftei a spus cum a ajuns să facă milioane de euro, dar și care a fost decizia care i-a schimbat viața.

”Departe de România mă ocup cu tot ce nu aș fi putut să mă ocup aici. Sunt independent, sunt antreprenor. Am intrat în lumea dezvoltării imobiliare. Prima dată am plecat în 2016, în timpul Facultății de Drept. Primul job a fost în Resurse Umane într-o mare companie aeriană din Canada. Acolo am învățat ce înseamnă mediul corporatist și asta mi-a consolidat ideea că nu vreau să lucrez pentru nimeni altcineva decât pentru mine.

Eu am început să investesc. Câștigam destul de bine. În loc să cheltui banii prostește, eu am ales să îi strâng și să-i investesc. Am făcut primele investiții la bursă la 21 de ani, iar până la 25 de ani pot să spun că lucrul acesta mi-a oferit o bază de capital, care mi-a permis să nu am limitări în investițiile în care mi le doream”, a transmis Adrian Doroftei, potrivit BZI.

Citește și: Leonard Doroftei vrea să se întoarcă în ring. „Chiar nu este o glumă”. Cu cine vrea să boxeze fostul campion mondial

”M-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce”

Deși a avut mereu bani, iar acum are și mai mulți, făcuți chiar de el, Adrian Doroftei a explicat că nu este pasionat de mașini de lux și nici de viața de noapte din Canada. Preferă o viață modestă, care să-i asigure în continuare siguranța și independența financiară.

”Am vrut să-mi iau mașină. În momentul în care eram în punctul de a da câteva sute de mii de dolari pe o mașină, am stat și m-am gândit că sunt oameni la mine în țară care abia își permit să mănânce și mi se pare o aroganță supremă.

Am devenit un tip extrem de simplu. Locuiesc cu ai mei, nu am nevoie să mă lăfăi și nu simt nevoia de a petrece și a ieși la club. Sora mea va ajunge doctor, pentru că asta și-a propus. Fratele meu vrea să devină inginer de rețea”, a mai spus fiul lui Leonard Doroftei pentru aceeași sursă.

Leonard Doroftei încasează 9.232 de la statul român, lunar

Leonard Doroftei încasează suma de 9.232 de lei, lunar, din partea statului român, sub formă de rentă viageră, potrivit Agenției Naționale pentru Sport.

”Moșul” este remunerat cu această sumă pentru performanțele reușite în box de-a lungul carierei sale.

Leonard Doroftei a devenit în 1997 boxer profesionist semnând un contract cu clubul canadian Interbox. Pe 5 ianuarie 2002 a cucerit titlul de campion mondial profesionist la categoria ușoară a versiunii WBA, învingându-l la puncte pe argentinianul Raul Horacio Balbi. Pe 31 mai, la București, Doroftei a luptat din nou împotriva lui Balbi și de data aceasta românul s-a impus în mod clar.

A urmat apoi marele meci dintre Dorin și americanul Paul Spadafora, contând pentru unificarea titlurilor WBA și IBF, la categoria ușoară. După o luptă dominată clar de român, cei trei judecători de ring au dat însă o decizie total greșită, cea de egalitate. Conform statisticii totalului de lovituri care și-au atins ținta, Doroftei a punctat de 344 de ori, în timp ce Spadafora numai de 259 de ori.

Pe 24 octombrie 2003, Doroftei urma să dispute un meci împotriva panamezului Miguel Callist. Meciul a fost anulat însă după ce românul a depășit greutatea categoriei sale la cântarul oficial. Doroftei a pierdut astfel titlul de campion mondial WBA. S-a retras după lupta pierdută împotriva celebrului Arturo Gatti de pe data de 24 iulie 2004, ce a contat pentru centura WBA a canadianului de la o categorie superioară.