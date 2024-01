Filmul de pe Netflix după o poveste de Stephen King: Când supranaturalul „dă mâna” cu limita dintre realitate și imaginație

Filmul de pe Netflix „Firestarter” (Focul Viu), din 2022, este o interpretare după o poveste de Stephen King.

Filmul de pe Netflix care te va tulbura

Într-o nouă adaptare a thrillerului clasic al lui Stephen King de la producătorii filmului The Invisible Man, filmul spune povestea unei fete cu puteri pirokinetice extraordinare care luptă pentru a-și proteja familia, dar și pe ea însăși, de forțele sinistre care încearcă să o captureze și să o controleze.

De mai bine de un deceniu, părinții Andy (Zac Efron – Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile; The Greatest Showman) și Vicky (Sydney Lemmon – Fear the Walking Dead, Succession) au fugit, disperați să-și ascundă fiica, Charlie ( Ryan Kiera Armstrong – American Horror Story: Double Feature, The Tomorrow War) de o agenție federală secretă care vrea să-i folosească darul fără precedent de a crea foc într-o armă de distrugere în masă.

O poveste supranaturală

Andy a învățat-o pe Charlie cum să-și dezamorseze puterea, care este declanșată de furie sau durere. Dar pe măsură ce Charlie de apropie de 11 ani, focul devine din ce în ce mai greu de controlat. După ce un incident care dezvăluie locul unde se afla familia, un agent misterios (Michael Greyeyes – Wild Indian, Rutherford Falls) este trimis să vâneze familia și s-o prindă pe Charlie odată pentru totdeauna. Dar Charlie are alte planuri…

Filmul lui Keith Thomas aduce o abordare proaspătă asupra clasicului lui Stephen King, oferind o perspectivă contemporană și vizuală asupra poveștii originale. Thomas a reușit să păstreze esența romanului, dar, în același timp, a adus elemente noi și surprinzătoare pentru a ține publicul în tensiune de la început până la sfârșit.

