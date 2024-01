Filmul de pe Netflix care are un final surprinzător: Nu te aștepți să se termine așa, a uimit o lume întreagă

Filmul de pe Netflix All the Money in the World (2017) este o călătorie în lumea opulentă a puterii și banilor.

Filmul de pe Netflix care te va uimi

În anul 2017, regizorul Ridley Scott ne-a captivat cu un thriller captivant și tensionat intitulat „All the Money in the World”. Filmul de pe Netflix explorează povestea uluitoare a răpirii lui John Paul Getty III și încercarea disperată a familiei Getty de a-l aduce înapoi, în timp ce se confruntă cu inima de piatră a bunicului său, miliardarul J. Paul Getty.

Scenariul, scris de David Scarpa, se bazează pe evenimente reale și aduce în prim-planul atenției publicului lumea opulentă a familiei Getty, una în care bogăția și puterea par să nu ofere fericire și siguranță. Filmul începe cu răpirea lui Paul (interpretat de Charlie Plummer), nepotul lui Getty, iar povestea se desfășoară într-un ritm alert, întreținând suspansul pe tot parcursul.

Una dintre remarcabilele transformări ale filmului a fost înlocuirea actorului Kevin Spacey, care a fost în centrul unui scandal sexual înainte de lansarea filmului, cu Christopher Plummer în rolul lui J. Paul Getty. Plummer aduce o profunzime și un magnetism impresionante acestui personaj complex, oferindu-i o umanitate și o vulnerabilitate care îl diferențiază de simpla caricatură a miliardarului rece și calculat.

Distribuție specială

Michelle Williams interpretează rolul lui Gail Harris, mama lui Paul, care se angajează într-o luptă împotriva bătrânului Getty pentru a-și salva fiul. Williams aduce o vulnerabilitate și o forță emoțională în interpretarea sa, făcând ca durerea și disperarea personajului să fie resimțite profund de către spectator.

Mark Wahlberg completează distribuția în rolul lui Fletcher Chase, un fost agent CIA angajat de Getty pentru a-l ajuta să-și recupereze nepotul. Wahlberg aduce un amestec de abilități pragmatice și moralitate într-un personaj cu multe nuanțe, care se confruntă cu dileme etice în drumul său spre adevăr.

„All the Money in the World” impresionează și prin cinematografia sa, realizată de directorul de imagine Dariusz Wolski, care surprinde cu maestrie atât peisajele idilice ale Italiei cât și frumusețea strălucitoare a lumii înalte a elitei financiare.

Pe lângă tensiunea constantă, filmul explorează teme precum relațiile dintre bani și fericire, sacrificiile pe care oamenii sunt dispuși să le facă pentru cei dragi și consecințele devastatoare ale puterii neîngrădite.

În concluzie, „All the Money in the World” este un thriller captivant, susținut de interpretări remarcabile și o poveste reală impresionantă. Cu toate că a fost afectat de controverse înainte de lansare, filmul a reușit să se ridice și să ofere o experiență cinematografică captivantă și memorabilă.

