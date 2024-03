Filme și seriale noi, în martie, pe Disney+: Ce producții originale vezi la începutul primăverii

Apropiindu-se de primăvară, Disney+ aduce o serie de noi motive de bucurie și haz! Iată ce filme și seriale poți vedea la începutul primăverii pe una dintre cele mai populare rețele de streaming din România.

Filme și seriale, în martie, pe Disney+

În luna martie, te poți aștepta la comedii captivante, acțiune și aventură. Spre exemplu, pe 6 martie, va fi lansat al doilea sezon al comediei premiate „Extraordinar” (Extraordinary). Noi personaje pline de umor se alătură distribuției, iar Jen continuă să trăiască aventuri amuzante în încercarea ei de a-și redobândi puterile și de a rezolva misterul legat de iubitul ei, care a fost transformat în mod inexplicabil într-o pisică.

Nu pierde distracția și bucuria zilelor mai lungi și mai luminoase din această lună! Te poți bucura de serialul „Moartea și alte detalii (Death and other details)”, de pe 6 martie, pe Disney+. Având acțiunea plasată în lumea opulentă a celor bogați, „Moartea și alte detalii” o are ca personaj principal pe geniala și neliniștita Imogene Scott (Violett Beane), care se trezește în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit (bine, vina îi aparține în totalitate), devenind suspecta principală a unei crime imposibile. Locul? Un transatlantic de lux modernizat. Suspecții? Fiecare oaspete răsfățat și fiecare membru extenuat al echipajului. Problema? Ca să-și dovedească nevinovăția, ea trebuie să facă echipă cu un om pe care îl disprețuiește: Rufus Cotesworth (Mandy Patinkin), cel mai mare detectiv din lume.

X-Men ’97, pentru nostalgici

De asemenea, un serial original pe care îl poți viziona de pe 20 martie este „X-Men ’97”, care readuce în prim plan epoca emblematică din anii 1990 când X-Men, mutanții ce își folosesc puterile pentru a apăra o lume ce îi urăște și se teme de ei, se confruntă cu ceva nemaiîntâlnit, forțați să se confrunte cu un viitor periculos și neașteptat.

În plus, regizat de câștigătorul premiului Oscar, Taika Waititi („Jojo Rabbit”, „Thor: Ragnarok”), și bazat pe o poveste adevărată, „Golul Victoriei” urmărește evoluția echipei naționale de fotbal din Samoa Americană, faimoasă pentru brutala înfrângere cu scorul de 31-0 în cadrul competiției FIFA din 2001. Această comedie urmărește apropierea preliminariilor pentru Cupa Mondială, unde echipa îl angajează un antrenor rebel, Thomas Rongen (Michael Fassbender), în speranța că acesta va schimba rezultatul celei mai slabe echipe de fotbal din lume. Acest film amuzant și revigorant îi are în distribuție și pe Oscar Kightley, Kaimana, David Fane, Rachel House, cu Will Arnett și Elisabeth Moss.

Toate acestea și multe alte producții pentru toate gusturile le găsești pe Disney+, în luna ce anunță sosirea sezonului cald.