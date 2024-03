Fiica lui Gică Popescu are mașină de 10.000 de euro. Motivul pentru care ”Baciul” nu i-a luat una scumpă, deși e milionar

Gică Popescu, fostul mare fotbalist român, nu aruncă cu banii nici atunci când vine vorba despre copiii săi. Fiica lui, Maria, conduce o mașină de 10.000 de euro, deși tatăl ei e milionar. Întrebat de ce nu i-a dăruit un automobil mai scump, ”Baciul” a explicat motivul.

Gică Popescu, preşedintele de la Farul Constanţa, are doi copii cu care se mândreşte. Dacă fiul Nicolas i-a călcat e urme și este fotbalist la echipa antrenată de Gică Hagi, Maria se ocupă de afaceri. Ea a studiat la Barcelona și, după cum a afirmat chiar tatăl său, a avut un buget fix de 1.000 de euro pe lună, în Spania.

Maria Popescu (22 de ani) s-a întors în București și a atras atenția pe străzile din Capitală. Fiica lui Gică Popescu a fost filmată la volanul unei mașini Fiat 500, alb, care costă aproximativ 10.000 de euro, deși tatăl său este milionar. Întrebat de ce nu i-a cumpărat un autoturism mai scump, ”Baciul” a explicat motivul.

”Maria, fiica mea, trebuie să fie fericită că are o mașină nouă, e prima mașină pe care o conduce după ce și-a luat permisul. Eu, când am început, am pornit cu un 1300, apoi m-am dus la 1310, 1400. M-am dus afară, am făcut bani la Eindhoven și mi-am cumpărat prima mea mașină cu banii mei.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două afaceri, una împreună cu mine, și i-am promis că dintr-unul dintre business-uri, dacă merge bine, o să-și schimbe mașina. Dar să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu, că prima mașină nu poate să fie decât una ca aceasta.

Nu cred că era normal să-i cumpăr o mașină scumpă atât timp cât n-a făcut nimic. Ca să ai o mașină bună trebuie să faci ceva să meriți, să muncești”, a spus Gică Popescu la emisiunea „În fața ta” de la Digi24.