FCSB, sărbătoare cu autocarul descoperit pe străzile Bucureștiului. Unde au petrecut jucătorii campioanei

Jucătorii de la FCSB au primit trofeul și medaliile de campioni pe gazonul Arenei Naționale, apoi au plecat cu un atocar descoperit într-un tur al orașului. Punctul culminant a fost la Ateneul Român, unde au sărbătorit alături de suporteri cu un superb spectacol de lumini roș-albastre.

FCSB, ca Real Madrid

La finalul partidei FCSB – CFR, roș-albaștrii au declanșat fiesta pe Arena Națională și au primit trofeul și medaliile de campioni. Toți au îmbrăcat tricouri speciale, personalizate, pe care era scris ”Campion național 23/24”. Au urmat confetti, șampanie, iar roș-albaștrii au început să cânte și să scandeze ”campionii, campionii”.

Pe modelul lui Real Madrid, campioana Spaniei, de la Arena Națională jucătorii FCSB-ului au plecat cu un autocar descoperit, pe care era scris ”Back in business! We are the champions!, pentru un tur al orașului. La urcarea în autocar, toți fotbaliștii au purtat tricouri personalizate, galbene și ochelari de soare. Vehiculul s-a pus în mișcare la ora 23:53.

Ce traseu a avut autocarul

Punctul de plecare a fost Bulevardul Basarabia, iar linia de sosire a fost la Piața George Enescu, unde a avut loc un spectacol de lumini. Iată cum a arătat traseul complet: Bulevardul Basarabia – Piața Muncii – Piața Alba Iulia – Piața Unirii – Splaiul Independenței – Str. Vasile Pîrvan – Str. Știrbei Vodă – Piața George Enescu (Ateneul Român).

Pe tot traseul, jucătorii campioanei au dansat, au cântat și au făcut poze cu trofeul. Autocarul de sărbătoare a traversat Bucureștiul și roș-albaștrii au fost întâmpinați pe traseu de sute de oameni cu șampanii desfăcute. Adrian Șut a vorbit despre această plimbare din miez de noapte.

”Este ceva de nedescris, e minunat și ne bucurăm mult că am putut face acest lucru. Este un vis împlinit”, a spus Adrian Șut.

Mii de oameni i-au așteaptat pe jucătorii FCSB-ului

Jucătorii FCSB-ului au fost întâmpinați în Piața George Enescu de mii de suporteri și de un spectacol de lumini roș-albastre. Fanii au cântat și au scandat numele jucătorilor favoriți, iar din boxe au răsunat melodiile ”We are the champions” și ”The Best”.

”Vă mulțumim din suflet că sunteți alătură de noi”, le-a spus Florinel Coman celor prezenți.

După ce au sărbătorit alături de fani în piața de la Ateneu aproximativ 30 de minute, jucătorii FCSB-ului au petrecut într-un club de fițe din București.