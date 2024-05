Gigi Becali, la stadion după patru ani. A venit însoțit de călugări la petrecerea de titlu a FCSB-ului

Surpriză la FCSB – CFR Cluj. Gigi Becali a venit la Arena Națională cu câteva minute înainte de startul partidei, deși anunțase că nu va fi prezent la petrecerea de titlu a echipei sale. Acesta a explicat de ce s-a răzgândit.

FCSB a cucerit titlu după o pauză de nouă ani, iar fanii au luat cu asalt Arena Națională. Deși inițial spunea că nu vine să asiste la meciul în care echipa sa este încoronată campionă și că așteaptă partidele din grupele Ligii Campionilor, Gigi Becali și-a făcut apariția la stadion cu câteva minute înainte de startul partidei.

Gigi Becali a revenit la stadion după patru ani, însoțit de mai mulți preoți. La sosirea la Arena Națională, latifundiarul a explicat de ce s-a răzgândit și a venit la meci. În plus, acesta a spus că se gândește deja la duelurile din Liga Campionilor.

Am zis să vin cu frații mei, care s-au rugat pentru mine și care m-au ajutat să iau acest titlu. Fără ei… Pe ei îi iubesc. Dacă nu îi văd, îmi e dor de ei. Au zis să vin la meci ca să dăm slavă Domnului, să facem mărturisire. Ei stau mai mult în pustiu, dar au cerut binecuvântare. Ieri m-am decis să vin, dar nu voi intra și pe gazon, că nu am voie. Oricum, ce să fac eu acolo? Am jucat eu fotbal?

Eu mă gândesc la ce urmează, la formula de joc, la Liga Campionilor, la tragere”, a spus Gigi Becali.