Eroul care a zburat la -30 de grade pentru a duce actele Unirii de la 1918 în Ardeal. Cine a fost pilotul Vasile Niculescu

Într-o perioadă marcată de zbucium și aspirații naționale intense, Vasile Niculescu a fost una dintre figurile remarcabile ale României în timpul Primului Război Mondial, jucând un rol important în procesul Marii Uniri de la 1918. La 27 de ani a intrat în istorie, însă a murit în anonimat, uitat de țara pe care a servit-o cu dragoste și patriotism.

Într-o zi ploioasă de iarnă, la sfârșit de noiembrie 1891, vine pe lume Vasile Niculescu, viitorul pilot de aviație care avea să schimbe soarta Marii Uniri de la 1918.

De mic copil simte chemarea zborului. E fascinat de aventură, puterea vântului și aeroplane. Privește cu jind la avionale care survolează cerul și visează, cu emoție, la momentul în care va ajunge și el să piloteze.

După absolvirea Seminarul Teologic în anul 1915, pleacă la Buurești și se înscrie, deîndată, la Școala de Pilotaj de la Băneasa. După absolvire, Niculescu este avansat plutonier și ajunge în Corpul de Aviație, unde devine sublocotenent.

Inima îi bate cu patriotism în piept. Prin urmare, atunci când România intră în Primul Război Mondial, pilotul cere să fie trimis pe front. Face parte din Escadrila de recunoaștere și bombardament ușor F4.

După câteva bătălii, Niculescu și unitatea lui sunt mutați în Basarabia, unde bombardează, cu succes, trupele bolșevice de pe teritoriul românesc. Trece peste Nistru, atacă pozițiile inamice de la Moghilev.

La mijlocul lui noiembrie 1918, locotenentul Vasile Niculescu este căutat de superiorii săi, pentru a i se încredința cea mai importantă misiune. Trebuie să zboare peste Carpați, pentru a transporta documentele oficiale ale Marii Uniri, de la Bacău la Blaj.

Are doar 27 de ani când aviatorul primește misiunea vieții sale. Are palmele transpirate, ochii umezi și gâtul uscat. Inima îi bate cu putere și repeziciune, însă acceptă pe loc. Pentru el, e cea mai mare onoare.

Pe 23 noiembrie se urcă în avionul Farman 40, cu numărul de serie 3.240. Zboară fără mitralieră, fără parașută, la -30 de grade, la 2.600 de metri deasupra solului, carlinga fiind descoperită.

Își unge fața și mănușile cu parafină, ca să nu înghețe. Are cojocul de iarnă pe el, frigul îi taie puțin respirația, însă nu cedează.

”Am acceptat fără nici cea mai mică ezitare. Ne-am dat fețele cu parafină, eu și maiorul Precup, pasagerul. Am băgat și mănușile în soluție, să nu ne înghețe. Știam că acolo, sus, la 2.600 de metri, e ger năprasnic.

Când am văzut mitraliera, am cerut să fie scoasă. Nu ne era teamă, vorbeam despre un zbor de pace, ce trebuință să avem de o mitralieră? Era liniște în lungul Siretului. Doar olecuță de aburi. Am luat direcție spre Moinești, Miercurea Ciucului.

Ceahlăul avea căciulă mare de zăpadă. Am zburat între Târnave. Deasupra Blajului am văzut agitațiune mare. Ne-am rotit de câteva ori, dar nu prea aveam unde să aterizăm.

Vreme grea, Câmpia Libertății era accidentată. Am ales malurile Târnavei, am încercat acolo. Ne-am oprit fix lângă o cale ferată, ziceai că totul a fost calculat”., a declarat eroul aviatic Vasile Niculescu într-un interviu acordat la Radio Cluj, în 1979.