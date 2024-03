Doliu la WTA Miami! A murit la doar 42 de ani și Aryna Sabalenka e devastată

Doliu la WTA Miami! Organizatorii turneului din America, la care participă și Simona Halep (32 de ani), au primit o veste cutremurătoare.

Cel mai mult a fost afectată Aryna Sabalenka (25 de ani), locul 2 WTA și dublă campioană de Grand Slam, US Open 2019 și Australian Open 2021.

Simona Halep (32 de ani) revine de azi în circuitul profesionist, după ce a scăpat de suspendarea pe patru ani. Judecătorii de la TAS i-au redus suspendarea la 9 luni, iar aceasta a expirat în iulie 2023, astfel că românca a primit ”verde” pentru a reveni în sportul-alb.

Din cauza faptului că ”a stat pe bară” un an și jumătate, Simona a ieșit din clasamentul WTA, astfel că acum are nevoie, o perioadă, de wild-carduri pentru a juca la turnee, fără să o ia ”de la munca de jos”, adică din calificări.

Prima invitație pe care a primit-o a fost cea de la WTA Miami, iar Simona nu a stat pe gânduri. Azi va juca primul ei meci, după o perioadă foarte lungă.

Simona Halep (32 de ani) – Paula Badosa (26 de ani, 73 WTA), meci din turul 1 de la WTA Miami Open, se va juca azi, nu mai devreme de ora 22:00, în direct la Digi Sport 2, pentru că va fi a patra întâlnire de pe arena Grandstand.

Simona Halep și Paula Badosa s-au întâlnit de două ori în circuit, iar românca s-a impus în ambele jocuri: în turul al doilea la Madrid, cu 6-3, 6-1, apoi a câştigat la Wimbledon, în optimi, cu 6-1, 6-2. Iberica are în palmares trei titluri WTA și a câștigat peste șase milioane de dolari din tenis.

Dacă va trece de Badosa, Halep va juca în turul doi cu Aryna Sabalenka. Fiind cap de serie, sportiva din Belarus, este calificvată deja în turul doi. Rămâne însă de văzut dacă va mai participa la acest turneu după ce a primit azi o veste devastatoare.

Konstantin Koltsov, iubitul ei, a murit subit la doar 42 de ani. Cei doi formau un cuplu de trei ani și aveau planuri mari pentru viitor.

Fost hocheist important, care a participat la Jocurile Olimpice din 2002 și 2010, Konstantin Koltsov se afla cu Aryna Sabalenka la turneul WTA 1.000 de la Miami, scrie eurosport.ro.

Koltsov era antrenorul secund al formației ruse de hochei Salavat Yulaev Ufa.

Konstantin Koltsov’s death has been confirmed by his club

He was Sabalenka’s boyfriend & a former hockey player

Heartbroken for Aryna. She lost her father a few years ago… and now this.

Send Aryna & Koltsov’s family your prayers. They’re going to need them 💔🙏

(via… pic.twitter.com/GpjR8z2N8O

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 19, 2024