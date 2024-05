Doctor Who revine, mai haotic decât oricând: Când poți vedea noul serial pe Disney+

Doctor Who revine în forță, aducând cu el un val de schimbări inovatoare. După câțiva ani tumultuoși, serialul cunoscut pentru reinventarea constantă al sinelui revine pe micile ecrane cu un nou sezon plin de surprize și provocări.

Doctor Who, pe Disney+, din 11 mai

Russell T. Davies, omul din spatele renașterii Doctorului Who în 2005, s-a întors pentru a salva serialul de la pieire. Ceea ce a fost o producție internă BBC este acum gestionată de o companie de producție deținută de Sony, iar Disney a sprijinit financiar această nouă productie, prezentată în afara Regatului Unit ca o productie Disney+ Original.

Schimbările dramatice din culise au generat unele întrebări fundamentale despre cum va reuși Doctorul Who să prospere în această lume nouă. Davies va putea aduce înapoi show-ul de la marginea prăpastiei pentru a doua oară? Și va atrage atenția generației noi, în același mod în care a captivat publicul devotat de Millenials? De asemenea, va supraviețui Doctorul Who intact sub umbrela Disney?

Cel de-al paisprezecelea serial al programului britanic de televiziune științifico-fantastică Doctor Who va avea premiera pe 11 mai 2024 pe Disney+.

La ce să te aștepți

Așadar, Doctor Who revine în 2024 cu o nouă serie care promite să fie plină de aventuri și mister. Noua serie va debuta pe Disney+ pe 11 mai 2024, marcând prima lansare globală simultană pentru franciza iconică.

Noul Doctor, interpretat de Ncuti Gatwa, alături de companionul său Ruby Sunday, jucată de Millie Gibson, vor călători prin timp și spațiu în binecunoscuta navă TARDIS. De la era Regency din Anglia până la lumi devastate de război în viitor, cei doi vor lupta împotriva forțelor răului și vor întâlni prieteni incredibili și dușmani periculoși.

Showrunner-ul, producătorul executiv și scenaristul Russell T Davies promite o serie plină de „monștri, urmăriri, ticăloși și mistere, dar și un secret terifiant care a traversat timpul și spațiul timp de decenii”. Distribuția serialului include nume precum Aneurin Barnard, Anita Dobson, Yasmin Finney, Michelle Greenidge, Jonathan Groff, Bonnie Langford, Genesis Lynea, Jemma Redgrave, Lenny Rush, Indira Varma și Angela Wynter.

Primul episod, intitulat “Space Babies”, îi va pune pe Doctor și pe Ruby în fața terifiantului Boogeyman, în timp ce al doilea episod, “The Devil’s Chord”, îi va aduce în contact cu legendarii Beatles în Anglia anilor ’60. Cu o astfel de varietate de episoade și o distribuție impresionantă, noua serie Doctor Who promite să fie o călătorie palpitantă pentru fani.