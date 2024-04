Dezvăluirile Simonei Halep după revenirea în circuit. Ce i-a mărturisit mamei, în avion, spre Miami: ”Eram nervoasă”

Simona Halep a fost implicată într-un scandal de dopaj după ce a fost depistată pozitiv. Ea a revenit în competiții după un an și șapte luni ca urmare a deciziei TAS. Sportiva a povestit într-un amplu interviu prin ce a trecut înainte să revină pe teren, la Miami Open.

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a revenit circuitul WTA pe 19 martie, după ce TAS i-s redus pedeapsa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni. În următoarea perioadă, Simona Halep revine la turneele desfășurate pe zgură pe baza invitațiilor primite. Ea va juca la Oeiras, în Portugalia, o competiție din a patra categorie valorică, și la Madrid.

Primul turneu la care Simona Halep a jucat după revenirea în circuit a fost Miami Open, unde a primit un wild-card din partea organizatorilor. Ea a fost eliminată în primul tur de iberica Paula Badosa și a povestit într-un interviu pentru presa internațională prin ce a trecut înainte să revină pe teren, la competiția din Florida.

Simona Halep a dezvăluit că, în avionul care a dus-o la Miami, i-a mărturisit mamei sale că este foarte nervoasă și că are mari emoții, deoarce nu știa la ce să se aștepte din partea oamenilor după scandalul de dopaj.

”Simțeam că nu știu la ce să mă aștept de la oameni, la Miami. Cum va fi să fiu din nou în vestiar, în restaurantul jucătorilor. Toată această rutină pe care nu am făcut-o timp de aproape doi ani părea nouă pentru mine.

Iar când am ajuns la fața locului, dragostea pe care am primit-o de la oamenii care lucrează la turneu, de la oamenii de la securitate și de la toți cei din jur, dar și de la jucători, m-a ajutat să uit totul. Și m-am simțit ca și cum nu am fost niciodată suspendată.