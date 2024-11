Destinația favorită de vacanță pentru români care îți oferă cazare gratuită la iarnă dacă prinzi vreme proastă. Ce mai primești la oferta imbatabilă

Dacă visezi la o vacanță de iarnă însorită pe malul Mediteranei, Cipru ar putea fi locul perfect pentru tine. Hotelul de cinci stele City of Dreams Mediterranean, situat în orașul Limassol, lansează o ofertă inedită care îți oferă o noapte de cazare gratuită pentru fiecare zi în care vremea nu este prietenoasă și soarele nu strălucește. Această ofertă, denumită „Garanția de soare”, vine ca un angajament al hotelului pentru a-și extinde ospitalitatea, în cazul în care oaspeții nu se bucură de condițiile meteo așteptate.

Cipru, considerată cea mai însorită insulă din Europa, are o medie de 340 de zile însorite pe an. Cu toate acestea, pentru a elimina orice posibile nemulțumiri ale turiștilor legate de vreme, City of Dreams Mediterranean garantează o noapte gratuită de cazare pentru fiecare zi cu mai puțin de 70% din lumină solară între orele 9:00 și 17:00. Verificările meteorologice se bazează pe platforma AccuWeather.com, iar oferta este disponibilă pentru rezervările efectuate în luna noiembrie, valabile pentru sejururi în decembrie.

Ce include oferta: relaxare, degustări de vin și experiențe unice

Pe lângă cazarea gratuită în caz de vreme nefavorabilă, hotelul oferă o gamă de activități care fac din această ofertă una cu adevărat irezistibilă. Oaspeții beneficiază de acces la piscina hotelului, degustări de vin din cramele locale și drumeții în regiunea înconjurătoare. Mai mult, hotelul organizează tururi ghidate către situri de patrimoniu și excursii gratuite, oferind astfel oportunitatea de a descoperi cultura locală și peisajele spectaculoase ale Ciprului.

City of Dreams Mediterranean este mai mult decât un simplu hotel; este un complex luxos care pune la dispoziția turiștilor facilități de top, de la spa modern și restaurante rafinate la o sală de cinema și chiar un cazinou. Hotelul organizează de asemenea petreceri tematice, seri de jocuri de societate și concerte, transformând sejurul într-o experiență completă pentru familii și cupluri. Astfel, indiferent de prognoza meteo, vei avea parte de o vacanță de neuitat.

Reduceri și beneficii pentru rezervările de sezon

Pentru cei care aleg să rezerve până la 30 noiembrie, hotelul oferă și o reducere de 15%, alături de mic dejun inclus în prețul sejurului. O noapte de cazare la acest hotel exclusivist începe de la 272 de euro, iar ofertele de reducere și garanția pentru vreme bună transformă această destinație într-o opțiune de luat în calcul pentru vacanța de iarnă. În plus, amplasat într-o zonă cu peisaje impresionante și la o oră de mers de orașul antic Paphos, hotelul oferă acces la locuri istorice și atracții naturale care vor completa perfect experiența ta de călătorie în Cipru.

City of Dreams Mediterranean promite o vacanță de neuitat, indiferent de condițiile meteo, și este o destinație ideală pentru cei care își doresc o evadare însorită, relaxantă și plină de activități.