Descoperirea originii cuvântului „OK”: Îl folosim zilnic, dar știm ce înseamnă?

De-a lungul anilor, originea cuvântului „OK”, unul dintre cele mai folosite cuvinte în limbi din întreaga lume, a fost disputată intens. Conform The Economist, diverse teorii au abundat în ceea ce privește începuturile și sensul inițial al acestui cuvânt. Germanii credeau că provine din abrevierea „Oberst Kommandant”, un rang militar înalt.

Diverse teorii despre originea cuvântului

Francezii susțineau că provine din pronunțarea numelui orașului-port Aux Cayes, fondat de ei în Haiti. Unii presupuneau că „OK” era o formă prescurtată pentru „open key”, un termen asociat odinioară telegrafului. Alții considerau că Andrew Jackson a popularizat interjecția choctaw „okeh” în anii săi de general pe râul Mississippi.

O soluție la acest puzzle lingvistic a apărut abia când Allen Walker Read, un cercetător literar de la Universitatea Columbia, a făcut investigații în anii 1960. După ce a infirmat sistematic teoriile anterioare despre originile cuvântului „OK”, inclusiv una despre un brand de biscuiți din Războiul Civil, Read a propus propria sa poveste de origine.

Anul era 1839, iar New England era în plină „voga remarcabilă a utilizării abrevierilor”, așa cum a scris Read în jurnalul American Speech. „S-ar putea chiar să fie numită o manie”.

Descoperirea lui Allen Walker Read

Boston Morning Post era în fruntea acestei curse a abrevierilor, sub conducerea editorului Charles Gordon Greene. Multe dintre invențiile Morning Post, precum „SP” pentru „small potatoes” (asemănător cu „NBD” de azi) sau „KG” pentru „know go” (o greșeală intenționată a „no go”), nu au prins, scrie Christopher Klein de la History.com.

Read a descoperit că „OK” a apărut pentru prima dată în tipar pe 23 martie 1839, când Greene l-a folosit ca abreviere pentru „oll korrect” (o formă greșită intenționat a „all correct”) într-un articol satiric despre practicile editoriale ale Providence Journal, un ziar rival. Scrisorile dintre editorii acestor ziare au continuat să folosească abrevierea, dar aceasta nu a devenit larg utilizată până în anul următor, când susținătorii președintelui Martin Van Buren, poreclit „Old Kinderhook” după orașul său natal din New York, au folosit „Vote for OK” ca slogan de campanie și au înființat OK Clubs pentru a influența alegătorii. (Votanții, se pare, nu l-au considerat pe Van Buren suficient de „OK” pentru realegere).

Cercetările etimologice ale lui Read, realizate meticulos în zilele dinaintea arhivelor digitale ale ziarelor, au arătat „cum, etapă cu etapă, OK s-a răspândit în toată America de Nord și în lume până la lună”, unde Buzz Aldrin l-a rostit departe de redacția umilă unde a început, scrie The Economist.

În anii care au urmat, unii cercetători au contestat concluziile lui Read. Scriind într-un număr din 1975 al jurnalului American Speech, Frank Greco de la Universitatea Rockefeller a sugerat că cuvântul ar putea avea într-adevăr origini multiple, inclusiv expresia scoțiană „och aye”, care înseamnă „oh, da”, care s-au convergent de-a lungul timpului. Astăzi, teoria lui Read rămâne una dintre cele mai convingătoare explicații pentru transformarea lui „OK” dintr-o glumă editorială obscură într-o parte omniprezentă a limbajului modern. Cu alte cuvinte, toate drumurile duc înapoi la „OK”.