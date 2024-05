Descoperirea farmecului orașului Split, Croația, o călătorie de neuitat: Ce să vizitezi pe Coasta Dalmată, vara aceasta

Călătoria în Split, Croația, din luna mai a fost o experiență de neuitat, plină de peisaje spectaculoase, istorie bogată și gastronomie delicioasă. Orașul Split, situat pe malul Mării Adriatice, oferă o combinație perfectă de atracții istorice și naturale, care te vor captiva de la prima vedere.

Destinația din Europa, care concurează cu plajele din Maldive, este ideală pentru un cuplu tânăr, cum am fost eu și prietenul meu, dar am observat destui oameni în vârstă care se bucurau de vremea frumoasă și atmosfera relaxantă din orașul de la malul mării.

Split este un oraș pitoresc situat pe coasta de est a Mării Adriatice, în partea centrală a Croației. Este al doilea cel mai mare oraș din țară, după capitala Zagreb, și servește ca un important centru economic, cultural și de transport al regiunii Dalmația. Split este amplasat pe o peninsulă între Golful Kaštela și Canalul Split, fiind înconjurat de munții Mosor și Kozjak, la nord, iar de Marea Adriatică, la sud. Această poziție strategică a fost un factor crucial în dezvoltarea sa istorică și economică.

Orașul Split este renumit pentru numeroasele sale atracții turistice și istorice. Una dintre cele mai importante este Palatul lui Dioclețian, un monument remarcabil al arhitecturii romane, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Palatul, construit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea, servește ca un nucleu istoric în jurul căruia s-a dezvoltat orașul modern.

Pe lângă patrimoniul său istoric, Split oferă și plaje frumoase, un climat mediteranean plăcut și un port important care facilitează legăturile maritime cu diverse insule și alte destinații de pe coasta Adriaticii. Portul Split este unul dintre cele mai mari și mai aglomerate din Croația, fiind un nod vital pentru transportul de pasageri și mărfuri.

Plimbare prin orașul vechi și dealul Marjan

Vizitarea orașului Split a început cu o explorare a centrului vechi, dominat de impunătorul Palat al lui Dioclețian, o bijuterie arhitecturală din perioada romană. Străzile înguste și pavate, pline de clădiri istorice și piețe vibrante, oferă o atmosferă autentică și fermecătoare. Fiecare colț al orașului vechi are o poveste de spus, de la templele antice la catedralele medievale.

După ce am explorat orașul vechi, am urcat pe dealul Marjan, un parc natural situat în apropierea centrului orașului. Marjan Hill oferă trasee pitorești de drumeții și puncte de belvedere de unde poți admira panorama splendidă a orașului și a mării Adriatice. Plimbarea pe dealul Marjan este o evadare perfectă din agitația urbană, oferind liniște și aer curat.

Excursii în împrejurimile spectaculoase

Călătoria în Split și împrejurimi nu ar fi fost completă fără activități în aer liber, care au variat de la relaxare la aventură. Pe lângă drumețiile pe dealul Marjan și explorarea insulelor, am avut ocazia să încercăm și alte activități captivante.

Navigarea pe marea Adriatică a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale călătoriei. Am închiriat o barcă și am navigat de-a lungul coastei, oprindu-ne în golfuri izolate, unde poți face snorkeling și unde apele limpezi și bogăția vieții marine oferă un spectacol subacvatic de neuitat, cu pești colorați și corali impresionanți.

Cum spuneam, o altă parte memorabilă a călătoriei a fost explorarea împrejurimilor orașului Split. Altă destinație a fost Parcul Național Krka, renumit pentru cascadele sale spectaculoase și piscinele naturale de apă turcoaz. Nu ai voie să te scalzi în acest parc, regulă impusă după pandemie, dar peisajul pitoresc a oferit oportunități excelente pentru fotografii.

Am continuat aventura cu o excursie la Blue Lagoon, un loc de vis cu ape de un turcoaz intens, culoare pe care aceste poze nu au surprins-o în adevărata sa splendoare. Navigarea în jurul lagunei și înotul în aceste ape clare au fost momente de pură relaxare și bucurie. De asemenea, am vizitat orașul pitoresc Primosten, cunoscut pentru casele sale vechi din piatră și străduțele înguste care duc spre plajele încântătoare.

Una dintre cele mai mari atracții ale regiunii este abundența plajelor și golfurilor ascunse, unde poți găsi un loc liniștit de relaxare, departe de aglomerație. Am petrecut ore întregi pe plajele superbe, admirând peisajul. De asemenea, am descoperit câteva golfuri izolate, accesibile doar cu barca, unde am avut parte de intimitate și liniște absolută.

Descoperirea insulelor Solta și Trogir

O altă zi a fost dedicată explorării insulei Solta, o bijuterie ascunsă a Mării Adriatice. Insula Solta este cunoscută pentru peisajele sale rurale, plantațiile de măslini și golfurile izolate. Am petrecut timpul explorând satele tradiționale și bucurându-ne de liniștea și frumusețea naturală a insulei.

De asemenea, am vizitat orașul Trogir, situat pe o mică insulă conectată la continent printr-un pod. Trogir este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, renumit pentru arhitectura sa venețiană și străzile sale medievale. Cattedrale di San Lorenzo (Catedrala Sf. Laurențiu), cu faimoasa sa poartă sculptată de Radovan, este un must-see pentru orice vizitator al orașului.

Gastronomie delicioasă la restaurantul Michelin Konoba Fetivi

Nicio călătorie nu ar fi completă fără a experimenta bucătăria locală, iar Split nu dezamăgește la acest capitol. Am avut ocazia să mâncăm la restaurantul Michelin Konoba Fetivi, unde am fost răsfățați cu delicii gastronomice autentice. Restaurantul este cunoscut pentru preparatele sale din pește proaspăt și fructe de mare, gătite după rețete tradiționale dalmate. Atmosfera prietenoasă și serviciul excelent au făcut ca masa să fie o adevărată plăcere.

În fiecare zi, marea Adriatică ne-a oferit momente de relaxare și contemplare. Plajele cu nisip fin și apa limpede au fost locurile ideale pentru a ne bucura de soare și de frumusețea naturală a regiunii. Fie că am petrecut timpul pe plajă sau am explorat golfurile izolate, marea Adriatică a fost mereu o prezență captivantă și revigorantă.

Călătoria în Split și împrejurimi a fost o experiență plină de descoperiri și momente memorabile. De la peisajele naturale spectaculoase la bogăția istorică și culturală a orașului, fiecare zi a adus ceva nou și fascinant. Split, cu farmecul său inegalabil și ospitalitatea croată, este cu siguranță o destinație de vis care merită explorată.

Artizanat și suveniruri autentice

Nu puteam pleca din Split fără a lua cu noi câteva suveniruri autentice. Piața locală este plină de artizani care vând produse realizate manual, de la bijuterii din coral și filigran de argint, la obiecte din ceramică și sticlă suflată. Fiecare obiect spune o poveste și reflectă tradițiile și meșteșugurile locale.

De asemenea, am descoperit magazine cu produse alimentare tradiționale, unde am cumpărat ulei de măsline extra virgin, miere locală și vinuri dalmate. Aceste produse autentice ne-au permis să aducem acasă o parte din gustul și aromele regiunii.

Întoarcerea acasă cu amintiri de neuitat

Călătoria noastră în Split, Croația, a fost o experiență complexă, plină de descoperiri și momente de bucurie. Fiecare zi a adus ceva nou, de la peisaje naturale impresionante și explorări istorice, la experiențe culturale și gastronomice de neuitat.

Split și împrejurimile sale oferă o combinație perfectă de aventură și relaxare, într-un cadru natural spectaculos și o atmosferă autentică. Cu amintiri pline de farmec și inima plină de bucurie, ne-am întors acasă, dorind să revenim cât mai curând în acest colț de paradis dalmat.