Descoperirea făcută de un bărbat în munți nu avea ce să caute pe Pământ. Ar fi resturile unei nave spațiale, “nu e de pe aici”

Într-o zi obișnuită de întreținere la Glamping Collective, un camping de lux din Haywood County, Justin Clontz și un coleg de-al său au avut parte de o surpriză incredibilă. Clontz a descoperit un obiect masiv, acoperit cu foi dense de metal și șuruburi ce păreau de origine extraterestră. „Este o experiență unică în viață, știi, nu se întâmplă în fiecare zi,” a declarat Clontz pentru WLOS.

Detalii despre obiectul misterios

Obiectul ciudat, acoperit cu fibră de carbon arsă, avea aproximativ un inch grosime și o înălțime de aproape patru picioare. Greutatea sa impresionantă a necesitat folosirea unui tractor de gazon și a unei frânghii pentru a fi ridicat. „Este o șansă de unu la un milion să aterizeze, mai ales dacă ar fi aterizat undeva în afara traseului, în pădure, nu l-ai fi găsit niciodată, dar s-a întâmplat să aterizeze chiar pe traseu,” a explicat Clontz, sconform New York Post.

Întrebări fără răspuns

Deși obiectul părea ars, zona din jur nu prezenta semne de deteriorare, ridicând și mai multe întrebări despre cum a ajuns acolo. Niciunul dintre cei de la camping nu a raportat sunete neobișnuite. O piesă similară de resturi carbonizate a fost descoperită pe un câmp în Saskatchewan, Canada, în februarie. Experții speculează că ar putea proveni de la nava spațială Crew Dragon a SpaceX, deși compania nu a confirmat acest lucru.

Contextul mai larg al fenomenului

Jonathan McDowell, astronom și astrofizician la Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, a declarat că zonele din Tennessee până în Virginia și Virginia de Vest au cele mai mari șanse de a fi zone de impact pentru resturile de la Crew Dragon. Carolina de Nord nu este exclusă de pe lista posibilităților. În martie, un pasager de avion a susținut că a văzut un posibil OZN zburând deasupra New York-ului. Statele cu cele mai multe observații OZN în 2023 au fost California, Florida, Texas, Washington și New York, conform National UFO Reporting Center.

Descoperirea lui Justin Clontz adaugă un nou capitol fascinant în fenomenul global al resturilor spațiale și al OZN-urilor, ridicând întrebări interesante despre originile acestor obiecte și impactul lor asupra pământului.