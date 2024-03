Decizia care intră în vigoare de pe 1 aprilie. Anunț pentru cei care au aceste telefoane mobile și folosesc aplicați WhatsApp

WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații mobile de mesagerie, se pregătește să își actualizeze cerințele de sistem, ceea ce va duce la excluderea unor telefoane mai vechi de pe lista dispozitivelor compatibile. Această schimbare va avea un impact semnificativ pentru utilizatorii care dețin anumite modele de telefoane mobile și care se bazează pe WhatsApp pentru comunicare. Iată ce trebuie să știți despre această modificare și despre cum vă poate afecta.

Aplicația mobilă WhatsApp nu va mai putea fi folosită de pe anumite telefoane întrucât se actualizează continuu, iar unele smartphone-uri nu pot ține pasul.

Ce telefoane mobile apar pe „lista neagră”?

WhatsApp a devenit o parte integrantă a vieții cotidiene pentru milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, actualizările sale constante și cerințele de sistem în creștere conduc la excluderea anumitor modele mai vechi de telefoane mobile. Din aprilie 2024, WhatsApp nu va mai funcționa pe 35 de modele de telefoane, în principal din cauza vechimii sistemului lor de operare. Printre acestea se numără dispozitive fabricate de către Samsung, Sony, Xiaomi, HTC, Huawei, LG, Lenovo, ZTE și iPhone.

WhatsApp nu va mai putea fi utilizată pe 35 de modele de telefoane mobile din cauza vechimii sistemului lor de operare

Printre modelele de telefoane afectate se numără unele populare, cum ar fi Samsung Galaxy S, Sony Xperia Z, sau iPhone 3G. Lista completă a telefoanelor care vor fi excluse din utilizarea WhatsApp include și alte modele precum Xiaomi Mi1, HTC One, sau LG Optimus F3. Este important ca utilizatorii acestor telefoane să fie conștienți de această schimbare și să își planifice în avans alternativele pentru comunicații.

Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy S Plus, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy Ace Plus, Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy s3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy X cover 2, Sony Xperia Z, Xiaomi Mi1, HTC One, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG,, Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7, Sony Xperia M, Lenovo A820, Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Winko Darknight, Archos 53 Platinum, ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, Iphone 4, Iphone 4s, iPhone 5, Iphone 5c, iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus.

WhatsApp va folosi inteligență artificială

O altă schimbare importantă este introducerea inteligenței artificiale în cadrul WhatsApp. Această tehnologie va fi disponibilă doar pe telefoanele performante și va aduce îmbunătățiri semnificative în funcționalitatea aplicației. Utilizatorii vor putea beneficia de caracteristici avansate, cum ar fi crearea de fundaluri și imagini personalizate sau obținerea de răspunsuri rapide la întrebările adresate.

Deși aceste actualizări aduc îmbunătățiri semnificative în experiența utilizatorilor, ele pot afecta negativ posesorii de telefoane mai vechi, care nu vor mai putea beneficia de aceleași funcționalități. Este recomandat ca utilizatorii să fie conștienți de aceste schimbări și să ia în considerare opțiunile disponibile pentru a rămâne conectați în mod eficient cu cei dragi.