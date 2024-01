Cum se calculează vechimea la pensie în 2024, așa știi câți bani primești după recalculare. Anunțul de la Casa de Pensii pentru pensionarii români

În 2024, pensionarii români sunt martorii unor schimbări importante în modul în care se calculează pensiile, ca urmare a noii legi a pensiilor care a intrat în vigoare la 1 ianuarie, deși cele mai multe dintre efectele sale se vor resimți de la 1 septembrie.

Această recalculare a pensiilor, menită să asigure echitate și transparență în sistemul de pensii publice, pune accent pe trei aspecte cruciale: perioada de contributivitate, punctele de stabilitate și perioadele necontributive.

Citește și: Noi pensii speciale introduse în România, s-a promulgat legea de către Klaus Iohannis. Cine sunt privilegiații, cum se calculează sumele fabuloase

Cum se calculează vechimea la pensie în România

Conform declarațiilor lui Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), pentru Adevărul, recalcularea pensiilor ia în considerare perioada de contributivitate, adică anii în care s-au plătit efectiv contribuții la sistemul public de pensii, punctele de stabilitate, precum și perioadele necontributive. Acestea din urmă se referă la perioadele recunoscute ca vechime în muncă, pentru care nu s-au plătit contribuții, dar persoana a fost considerată asigurată în sistemul public.

Pentru perioada de contributivitate, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință (VPR), care la momentul intrării în vigoare a legii este de 81 lei. VPR va fi indexat anual cu rata inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Perioadele necontributive includ, de exemplu, stagiul militar, perioada de studii universitare de zi, șomajul, concediul de creștere a copilului sau incapacitatea temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale. Pentru fiecare an din aceste perioade asimilate, se acordă 0,25 puncte.

Numărul total de puncte realizat de asigurat include, de asemenea, punctele de stabilitate, care se acordă pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani. Astfel, pentru fiecare an peste 25 de ani se acordă 0,50 puncte, pentru fiecare an peste 30 de ani se acordă 0,75 puncte, iar pentru fiecare an peste 35 de ani se acordă 1 punct.

Citește și: O nouă pensie în România, votată în Parlament. Cine sunt privilegiații care primesc sume fabuloase

Cum sunt afectați pensionarii din România, cine are de câștigat

Această recalculare este o veste bună pentru mulți pensionari, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de o pensie recalculată care să reflecte mai corect contribuțiile lor de-a lungul vieții. Totuși, este esențial ca fiecare pensionar să înțeleagă aceste schimbări și să se informeze despre cum îi afectează recalcularea personală.

CNPP se angajează să ofere sprijin și informații detaliate tuturor pensionarilor afectați de aceste schimbări, încurajându-i să se adreseze cu întrebări și pentru clarificări. Recalcularea pensiilor în 2024 reprezintă un pas important către un sistem de pensii mai echitabil și transparent în România, asigurând că pensionarii primesc beneficiile la care au contribuit de-a lungul carierei lor