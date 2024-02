Cum se calculează pensiile românilor, anunțul de la Casa de Pensii. Toți pensionarii trebuie să știe

Există un nou mod de a calcula pensiile românilor. Anunțul vine direct de la Casa de Pensii.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a prezentat un nou exemplu al modului în care sunt aplicate punctele de stabilitate conform noii legi. Baciu a ilustrat modul de calcul al pensiilor pentru români.

După recalculare, unele pensii pot crește și cu 90%, a precizat Baciu. El a exemplificat această situație, arătând cine va beneficia de o majorare a sumei primite lunar.

”Ne-am uitat în carnetul de muncă, este vorba despre o doamnă care a lucrat ca țesătoare la Industria Textilă Unirea București și am luat numărul de puncte în momentul de față care îl are în plată doamna. Are 30,37587 puncte. Acestea sunt puncte calculate efectiv pe contributivitate, punctele pe care doamna le-a acumulat de-a lungul vieții active. Are o pensie în plată, în momentul de față, de 2.611 lei și un stagiu de cotizare realizat de 42 de ani. Pentru cei 42 de ani, stagiu de cotizare, se acordă acele puncte de stabilitate, și avem, pentru perioada între 25 și 30 de ani, avem 5 ani care se înmulțesc cu 0,5 puncte pentru fiecare an, rezultând un 2,5 puncte”, spune Daniel Baciu.