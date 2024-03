Copacii au început să „tușească”: Avertismentul îngrijorător al cercetătorilor asupra încălzirii globale

O echipă de cercetători, condusă de profesorul adjunct de geologie Max Lloyd de la Universitatea Penn State, a descoperit că arborii din climate mai calde nu mai pot ajuta la reducerea efectelor dăunătoare ale schimbărilor climatice provocate de om prin absorbția excesului de CO2. Mai rău, aceștia emit cantități semnificative de CO2 înapoi în atmosferă.

Este un semnal de avertisment sever care subminează credința comună că plantele și arborii pot ajuta omenirea să-și reducă amprenta de carbon. Conform Departamentului de Energie al SUA, plantele absorb aproximativ 25% din CO2 emis ca rezultat al activității umane – dar oamenii de știință se așteaptă acum ca această cifră să scadă semnificativ pe măsură ce încălzirea globală crește.

„Am descoperit că arborii din climate mai calde și mai uscate sunt, practic, într-un fel de tuse, în loc să respire,” a declarat Lloyd, autorul principal al unui articol publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

„Ei trimit CO2 înapoi în atmosferă mult mai mult decât arborii din condiții mai răcoroase și mai umede”.