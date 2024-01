Cel mai scump obiect pe care Romina Gingașu și miliardarul italian Piero Ferrari l-au cumpărat. Este singura cheltuială majoră

O româncă este soția unuia dintre proprietarii Ferrari, a cărui avere este cifrată la aproximativ 6,5 miliarde de euro. Aflați în România pentru lansarea filmului ”Ferrari”, italianul a dezvâluit care este cel mai scump lucru cumpărat vreodată de el.

Romina Gingașu, în vârstă de 31 de ani, este căsătorită cu Piero Ferrari, 78 de ani, unul dintre proprietarii Ferrari, a cărui avere este estimată la peste 6,5 miliarde de euro.Cei doi se află în această perioadă în România pentru premiera filmului „Ferrari” și cu această ocazie au avut mai multe apariții publice, în care au vorbit și despre viața lor privată.

În ciuda averii uriașe, Piero Ferrari a mărturisit că atât el, cât și Romina Gingașu duc o viață ca doi oameni normali și nu cheltuie foarte mulți bani. Moștenitorul celebrei companii italiene, cel care deține în prezent 10% din acțiunile de la Ferrari, a dezvăluit că cea mai mare sumă pe care a cheltuit-o vreodată a fost pentru achiziționarea unui iaht, deoarece este pasionat de acest domeniu.

”Un iaht, pentru că am o pasiune. Am norocul de a avea experiență în domeniul aviației private, deoarece am fost președintele Piaggio Aero, dar și în domeniul iahturilor, pe care îl iubesc, deoarece sunt în comitetul director și vicepreședinte al Ferretti Group, care include brandurile Riva, Pershing, Wally și multe alte branduri de iahturi. Cea mai scumpă „jucărie” este iahtul. Dar poate că îl vindem”, a declarat Piero Ferrari, într-un interviu pentru Digi 24.