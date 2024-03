Cel mai mare avion din lume, cascadorie impresionantă VIDEO

Cel mai mare avion din lume, cu o anvergură a aripilor de 117 metri, și-a demonstrat recent capacitățile într-un mod spectaculos.

Cu o anvergură de 117 metri, Roc de la Stratolaunch este considerat cel mai mare avion în funcțiune din lume. Atunci când este gol, avionul cu două corpuri cântărește un mamut de 226.796 de kilograme și necesită șase motoare Pratt & Whitney PW4056 pentru a decola.

Este, practic, un gigant al cerului, capabil să transporte încărcături extrem de grele la altitudini mari. În total, greutatea sa maximă la decolare este de 589.670 de kilograme.

În cea mai recentă demonstrație a puterii sale, Roc-ul a participat recent la primul zbor propulsat al vehiculului de test Talon-A (TA-1), care urmărește să deschidă calea către primul vehicul „hipersonic reutilizabil, finanțat privat”, în Statele Unite, conform unui comunicat.

Pe 9 martie 2024, Roc a decolat de la Mojave Air and Space Port de la Rutan Field din California, cu vehiculul TA-1 legat de trenul de aterizare. TA-1 a fost apoi eliberat, și-a aprins motoarele și a efectuat primul său zbor propulsat. Stratolaunch a fost destul de evaziv în ceea ce privește detaliile zborului, dar spune că a fost un succes și pretinde că vehiculul aerospațial TA-1 a atins aproape viteze hipersonice de Mach 5, adică de cinci ori viteza sunetului.

„Astăzi a fost o zi minunată pentru echipa Stratolaunch. Sunt extrem de mândru de perseverența lor de a ajunge la acest punct. Rezultatul de succes al testului este rezultatul direct al priceperii tehnice și profesionalismului echipei”, a declarat dr. Zachary Krevor, directorul executiv al Stratolaunch.

„Deși nu pot să împărtășesc altitudinea și viteza specifică atinse de TA-1 din cauza acordurilor de proprietate cu clienții noștri, suntem încântați să împărtășim că, în plus față de îndeplinirea tuturor obiectivelor primare și ale clienților ale zborului, am atins viteze hipersonice mari, apropiindu-ne de Mach 5 și am colectat o cantitate mare de date la o valoare incredibilă pentru clienții noștri”, a adăugat Krevor.