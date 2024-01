Cea mai nouă scumpire a țigărilor în România, din 11 ianuarie. Cât este ”taxa pe viciu” pentru fumătorii români în 2024

Românii urmează să plătească din ce în ce mai scump dependența de țigări. Unul dintre cele mai populare vicii în rândul românilor era de mult timp un lux, dar prețurile vor crește din nou peste doar câteva zile.

Piața de țigări din România este dominată de câțiva jucători importanți, în frunte cu British American Tobacco, liderul în domeniu cu aproximativ 50% din toate țigările comercializate. Compania este urmată de Philip & Morris și JTI (Japan Tobacco International) pentru a închide top trei, cu mențiunea că fiecare dintre numele menționate are în spate o serie stufoasă de branduri. Ca regulă, când una dintre companii mărește prețul, de obicei British American Tobacco, tinde să fie o chestiune de doar câteva zile până când vedem scumpiri similare și la ceilalți.

Se scumpesc țigările din 11 ianuarie 2024

Cea mai recentă scumpire a țigărilor din România s-a produs în iulie 2023. În prealabil, a mai fost una în aprilie. La final de an, am discutat de un salt mediu de 1,5 lei pentru un pachet de țigarete.

Acum, la început de 2024, țigările produse de Japan Tobacco International se scumpesc cu 1 leu pe pachet, începând cu 11 ianuarie, potrivit informațiilor ajunse în posesia Economedia.ro. Țigările populare Sobranie vor ajunge să coste 28 de lei pe pachet, Winston ajunge la 25,50 lei, iar Camel între 22 și 22,50 lei. Winchester, țigările un pic mai accesibile din portofoliul gigantului, ajung la 24 de lei pachetul, conform datelor obținute de Economedia.ro.

Piața de țigări din România, între JTI, BAT și Philip Morris

Piața de țigări din România în 2024 se confruntă cu majorări de prețuri și accize. În medie, un pachet de țigări costă acum 23 de lei, și se estimează că, cu majorarea accizelor, fumătorii vor cheltui până la 360 de lei în plus pe an. România are una dintre cele mai mari accize la produsele din tutun din Uniunea Europeană, cu românii putându-și permite aproximativ 5 pachete de țigări din venitul mediu zilnic, în timp ce cetățenii din Germania își permit 11 pachete, iar cei din Luxemburg peste 20 de pachete.

De asemenea, accizele pentru tutunul de fumat fin tăiat, destinat rulării în țigarete, și alte tutunuri de rulat vor crește în 2024. Proiectul de act normativ propune majorarea nivelului accizelor pentru lichidul care conține nicotină și tutunul conținut în produse din tutun încălzit, începând cu 1 ianuarie 2024. Noul nivel al accizei pentru lichid cu sau fără nicotină va fi de 0,81 lei/ml, comparativ cu 0,64 lei/ml cât este în prezent.