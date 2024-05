Cea mai nouă înfrângere rușinoasă pentru Tesla, tot din China. Zeekr a luat fața mașinilor electrice de la Elon Musk

Marca chinezească de mașini electrice Zeekr, susținută de gigantul auto Geely, a reușit să surprindă piața auto globală prin vânzările impresionante înregistrate, depășind performanțele Tesla în anumite regiuni ale Chinei.

Această realizare vine într-un moment în care Tesla, liderul incontestabil anterior pe piața vehiculelor electrice, se confruntă cu scăderi semnificative ale veniturilor la nivel global.

Vânzări impresionante în China

Andy An, CEO-ul Zeekr, a declarat pentru CNBC că brandul a reușit să vândă mai multe vehicule decât Tesla în provincii cheie precum Zhejiang, Anhui și Guangxi. Aceste succese subliniază atracția crescândă a Zeekr în rândul consumatorilor chinezi, fiind în mare parte datorită inovațiilor tehnologice și prețului competitiv al modelelor lor. De exemplu, în primele trei săptămâni din aprilie, Zeekr a vândut cu 500 de mașini mai multe decât Tesla în provincia Zhejiang, sugerând o schimbare de lider pe acest segment de piață.

Expansiunea internațională și inovații în design

Zeekr nu se limitează doar la piața internă. Compania are planuri ambițioase de expansiune în Europa și America Latină. An a menționat că Zeekr a început deja vânzările în Suedia și Țările de Jos și intenționează să se extindă în alte șase până la opt țări europene în cursul acestui an. De asemenea, brandul explorează piețele din America Latină și dezvoltă modele cu volan pe partea dreaptă pentru a patrunde în piețele din Hong Kong, Macao și ulterior în Singapore.

La Salonul Auto de la Beijing, Zeekr a dezvăluit un nou design de vehicul care oferă un spațiu interior cu 10% până la 20% mai mare decât modelele similare, consolidându-și imaginea de pionierat în experiența de mobilitate inteligentă.

Implicații pe piața globală pentru Tesla și Zeekr

Creșterea rapidă a Zeekr și a altor mărci chineze de vehicule electrice reprezintă un semnal de alarmă pentru producătorii tradiționali de automobile și pentru piețele reglementate din Uniunea Europeană și Statele Unite. UE și SUA iau în considerare măsuri de protecție pentru industriile auto locale în fața invaziei de modele electrice mai accesibile din China.

Inovația și adaptabilitatea Zeekr îi permit să se impună ca un competitor serios pe piața globală a vehiculelor electrice, amenințând poziția dominată anterior de Tesla. Cu o strategie agresivă de expansiune și un accent pe tehnologie și accesibilitate, Zeekr ar putea redefini normele industriei auto electrice în anii următori.