Ce salarii sunt în România în 2024 în IT, construcții și agricultură. Veniturile angajaților români, îngenuncheate de taxe și impozite

În ultimii ani, economia românească a fost martora unor schimbări semnificative în ceea ce privește politica fiscală, în special în sectoare cheie precum IT, construcții și agricultură.

În toamna anului 2023, anumite domenii și-au pierdut facilitățile fiscale ce au fost în vigoare pentru o lungă perioadă, generând o serie de consecințe asupra pieței muncii și a salariilor din aceste sectoare.

IT-iști încep să simtă povara fiscală și își găsesc mai greu de lucru

Sectorul IT, cunoscut pentru dinamismul său, a fost lovit de un val de concedieri în marile companii occidentale, fenomen ce a avut repercusiuni și în România. Conform unei platforme de locuri de muncă, numărul ofertelor în IT a scăzut cu 27% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ciuda acestor provocări, nivelul salarial în IT se menține stabil, cu observații din piață indicând că industria locală a încetinit ritmul de creștere la 5 – 10% în 2023.

Deși sectoarele construcțiilor și agriculturii au înregistrat scăderi mai mici în oferte de joburi, respectiv de 5% și 6%, există așteptări de creștere a volumului de joburi în perioada februarie-martie 2024. Salariile în aceste domenii se mențin, în unele cazuri chiar crescând ușor datorită bonusurilor și primelor de final de an.

Facilitățile fiscale rămâne doar un vis frumos

Modificările legislative din noiembrie 2023, care au eliminat anumite facilități fiscale pentru IT, construcții și agricultură, au început să-și arate efectele. Datele Institutului Național de Statistică indică scăderi semnificative ale câștigului salarial mediu net în aceste sectoare. În special, IT-ul și agricultura au fost afectate, înregistrând scăderi ale salariului mediu net de 5,8% și, respectiv, 5,4%.

Potrivit datelor de la BestJobs, salariile nete variază semnificativ în funcție de domeniu și poziție, cu ingineri în agricultură câștigând între 900 și 1.800 euro net pe lună, în timp ce profesioniștii IT pot câștiga între 1.500 și 3.000 euro net. În construcții, salariile pentru poziții de management și specializate se situează între 1.200 și 2.500 euro net.

Începutul anului 2024 aduce construcțiile și industria alimentară în topul angajatorilor, cu mii de joburi noi postate. Totuși, schimbările fiscale ar putea duce la o scădere a numărului de joburi disponibile în special în IT, agricultură și construcții, sau chiar la o ajustare în jos a salariilor de intrare pentru noii angajați. Deși unele companii încearcă să susțină impactul financiar al acestor măsuri, altele au fost nevoite să reducă salariile nete ale angajaților cu aproximativ 10%.

Anul 2024 se anunță a fi unul de tranziție pentru piața muncii din România, în contextul în care sectoare vitale economiei se adaptează la noile realități fiscale. În timp ce unele domenii reușesc să-și păstreze nivelul salarial, presiunea fiscală și incertitudinea economică globală pot îngenunchia veniturile angajaților români, punând la încercare reziliența și adaptabilitatea pieței muncii locale.