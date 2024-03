Ce pensie ai în România după 29 de ani de muncă, exemplu de calcul. Detaliile din noua lege a pensilor care te ajută să înțelegi cât primești

Recentele modificări aduse legislației privind pensiile au stârnit interesul și, în unele cazuri, confuzia printre pensionarii români. Această nouă lege a pensiilor promite o recalculare majoră care ar putea aduce beneficii semnificative pentru mulți dintre ei, în special pentru cei cu un stagiu de cotizare îndelungat.

Un exemplu concret de recalculare

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), a oferit un exemplu clar pentru a ilustra cum funcționează noul sistem de recalculare. Potrivit lui Baciu, un român cu un stagiu de cotizare de 29 de ani ar putea vedea o creștere semnificativă a pensiei, de la 1.200 de lei la aproximativ 2.000 de lei.

„Aici avem 29 de ani stagiu de cotizare. Avem acest număr de puncte calculate efectiv pe contributivitate, avem pensia în plată în prezent de 2069 de lei. I se dau acele puncte de stabilitate…. cât și pentru luni și pentru zile. Rezultând o pensie dacă adăugăm aceste puncte de stabilitate la pensia în plată care este de 2069 de lei în prezent, rezultând o pensie de 2565.

Avem o creștere de aproape 500 de lei în plus la pensie. Aici este un stagiu de cotizare mai mic și creșterea este mai mică. Cu cât am muncit mai mult și implicit am contribuit mai mult, cu atât punctele acestea de stabilitate fac diferența și oamenii primesc în plus la pensie mai mult”, a explicat oficialul pentru Realitatea PLUS.

Mai mult, pentru cazuri specifice, cum ar fi cel al unui tâmplar cu un stagiu de muncă combinat (normal și în condiții grele de muncă), recalcularea ar putea rezulta într-o pensie de 2.565 de lei, față de 2.069 de lei cât era inițial. Aceste creșteri sunt rezultatul direct al noilor puncte de stabilitate adăugate la calcul, care vizează a compensa perioadele mai lungi de muncă și contribuții consistente.

Detaliile care contează

Ce este esențial de înțeles din noua metodologie de calcul este modul în care sunt tratate anii de muncă și contribuțiile aferente. Pentru perioadele de peste 25 de ani, legea prevede adăugarea a 0,5 puncte de stabilitate pentru fiecare an peste acest prag. Astfel, pentru cineva care a muncit 29 de ani, aceasta înseamnă un bonus de 2 puncte (0,5 x 4 ani peste 25), ce se adaugă la suma totală a punctajului de pensie. De asemenea, recalcularea ia în considerare și perioadele asimilate, cum ar fi serviciul militar, și acordă un spor pentru condițiile de muncă dificile.

Prin noua lege a pensiilor, autoritățile își propun să aducă un echilibru mai mare în sistemul de pensii publice, oferind recunoaștere mai mare pentru anii de muncă și contribuțiile aduse de fiecare pensionar. Acest proces de recalculare reprezintă o oportunitate pentru mulți pensionari de a vedea o îmbunătățire a veniturilor lor lunare, reflectând mai corect efortul și dedicarea lor de-a lungul anilor de muncă.

În final, această reformă a sistemului de pensii se dorește a fi un pas important spre corectarea unor inechități istorice și spre oferirea unei pensii mai juste pentru toți cetățenii români care au contribuit la sistem. Cu toate acestea, pentru a înțelege pe deplin impactul acestor schimbări asupra pensiei personale, este recomandabil ca fiecare pensionar să se informeze individual și să solicite consiliere specifică de la CNPP sau de la consultanți de specialitate