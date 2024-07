Ce pățesc tot mai mulți români pe plajele din Grecia. Țeapa de care se plâng: “Așa se asigură că stai acolo și consumi cât mai mult”

Mulți români au renunțat la concediile petrecute pe litoralul românesc și au preferat Grecia. Peisajele de vis și plajele private sunt câteva dintre motivele pentru care Grecia este atât de vizitată. Cu toate acestea, unii se plâng de prețurile exagerate, din ce în ce mai mari.

Pe rețelele de socializare există forumuri destinate discuțiilor despre vacanțele în Grecia. Pe unul dintre acestea, un român a povestit experiența neplăcută prin care a trecut în timp ce se afla în concediu în Lefkada.

Acesta susține că merge de mulți ani în Grecia și că este prima dată când are parte de așa ceva. Ce a pățit, aflați în rândurile următoare.

Deși am plătit, dacă plecăm nu ne puteam întoarce. Așa se asigură că stai acolo și consumi sau cheltui cât mai mult. Când am rezervat nu a zis nimeni asta. Nici măcar nu au o tavernă.

„Deși am plătit destul de scump două șezlonguri și o umbrelă, 45 de euro, am avut surpriză neplăcută să aflăm că nu putem pleca, voiam să mergem la masă.

Comentariile la postare nu au întârziat să apară. Unii au făcut referire la prețul celor două șezlonguri, spunând că prețul este mult prea mare, față de anii trecuți.

„Exagerat de scump 45 de euro. Doar șezlongurile? Aveați ceva băutură inclusă? Mi se pare foarte scump, față de anul trecut, sau să nu mai spun față de anii trecuți.”

„45? Doamne ferește! Nu am fost decât de 2 ori în Lefkada, în Nidri, unde am plătit în jur de 8 euro pe 2 șezlonguri, și în Vasiliki unde nu am plătit nimic pt că noi am ales să consumăm de la taverna de care aparțineau șezlongurile cu umbrele, altfel ar fi fost tot vreo 10-20 de euro cu umbrela dacă bine rețin. Sincer decât să dau 45 de euro mai bine stau direct pe pietre. Urâtă faza oricum.”