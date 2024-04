Ce este sărăcia energetică și de ce a explodat în România. Cu toate măsurile de plafonare, niciodată nu le-a fost mai greu românilor cu facturile

Sărăcia energetică, un termen tot mai prezent în discursul public și academic din România, descrie incapacitatea unei gospodării de a-și asigura nevoile de bază de încălzire, iluminare și energie pentru aparatele electrice fără a compromite alte necesități esențiale.

Deși au fost implementate diverse măsuri de plafonare și subvenții în ultimii 30 de ani, sărăcia energetică în România nu doar că persistă, dar, potrivit unor studii recente, este în creștere.

Creșterea sărăciei energetice: Cauze principale

Analiza Matricei Sărăciei Energetice, realizată de Asociația Energia Inteligentă, indică faptul că principalele cauze ale sărăciei energetice în România sunt veniturile reale mici ale populației, erodate puternic de inflație în ultimii ani, și ineficiența energetică majoră a clădirilor. Aceste două aspecte, combinate cu creșterea prețurilor la gaze naturale și energie electrică, au condus la o situație în care cheltuielile cu energia reprezintă o povară tot mai mare pentru gospodăriile românești.

Sărăcia României în Europa, o realitate tristă

Conform datelor EUROSTAT și analizelor Asociației Energia Inteligentă, România se clasează într-o poziție nefavorabilă în ceea ce privește prețurile la gaze naturale și energie electrică, comparativ cu alte state europene, chiar și după aplicarea compensațiilor de stat. De exemplu, România se află pe locul 5 în UE sub aspectul prețului gazelor naturale medii achitate de consumatorul final, după ce s-au scăzut compensațiile realizate de stat. În plus, țara noastră se situează pe locul 4 în rândul țărilor europene sub aspectul impactului creșterii prețului la energie asupra unui salariu minim, cu un impact semnificativ asupra capacității gospodăriilor de a-și acoperi costurile cu energia.

Cu toate că România a încercat să combată efectele crizei energetice prin subvenții și plafonarea prețurilor, aceste măsuri s-au dovedit a fi insuficiente. Potrivit aceluiași studiu, politica de scădere a prețului la gaze nu a stimulat reducerea ineficienței energetice – cauza principală a sărăciei energetice – ci, dimpotrivă, a menținut și chiar accentuat fenomenul.

Soluții propuse pentru sărăcia energetică

Pentru a reduce sărăcia energetică, este necesară o abordare triplă: limitarea ineficienței energetice prin renovarea și modernizarea clădirilor, creșterea veniturilor populației și controlul creșterii prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Aceste măsuri trebuie implementate într-o ordine strategică pentru a avea un impact real asupra reducției sărăciei energetice.

Sărăcia energetică în România este un fenomen complex, determinat de factori structurali și economici. Cu toate eforturile de combatere a acestei probleme, este evident că măsurile adoptate până acum nu au fost suficient de eficiente. Abordarea sărăciei energetice necesită soluții integrate, care să țină cont de nevoia de a îmbunătăți eficiența energetică a locuințelor, de a crește veniturile reale ale populației și de a asigura accesul la energie la prețuri accesibile pentru toți cetățenii.