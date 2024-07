Ce conțin produsele pe care scrie “Zero zahăr“, de fapt. Mihaela Bilic a spus adevărul

Alimentele care nu conțin zahăr au devenit foarte populare în rândul celor care au în plan să slăbească. Chiar dacă nu conțin zahăr, Mihaela Bilic este de părere că nu sunt deloc sănătoase și că, de fapt, conțin un alt ingredient care nu este benefic pentru organismul nostru.

Multe persoane optează pentru aceste produse în speranța că sunt utile în dietele de slăbit. Pe de cealaltă parte, Mihaela Bilic are o părere cu totul diferită, afirmând că sunt o mare păcăleală.

Eu nu m-am lăsat și iată ce am aflat: biscuiții au 430 cal/100g, ciocolata 480 cal, iar napolitanele 460, adică 100 cal/bucată …ceea ce este enorm pentru un produs care se vrea fără zahăr”, a spus Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Dacă am face asta, am observa cu stupoare că numărul de calorii este identic cu al produselor cu zahăr clasic!

Doar că producătorii se folosesc de această găselniță și scriu mare pe etichetă zero zahăr! Cine are răbdare și ochi buni ca să citească eticheta?

„Chiar dacă scrie “zero” zahăr, conțin multe calorii!! Foarte mulți consumatori mănâncă relaxați dulciuri pe care scrie ZERO zahăr cu credința că au zero calorii. Fals, greșit, e o mare păcăleală!!

De asemenea, nutrționista spune că aceste alimente conțin cantități mari de maltitol, un ingredient care contribuie la un gust mai plăcut, dar nu înseamnă că sunt neapărat mai sănătoase.

„Despre ingrediente nu mai vorbim, între 30 și 40% maltitol, ulei de palmier din plin și un gust dubios. Nu e de mirare că oamenii evită produsele cu îndulcitori!

Atenție, nu sunt acei îndulcitori sintetici care se foloseau pe vremuri, adică zaharină și aspartam. Culmea este că acei îndulcitori chiar au 0 cal și singurele produse în care îi găsiți sunt băuturile răcoritoare.

În produsele făinoase și-n ciocolată se pun alcooli de zahăr, care se numesc tot îndulcitori – se creează confuzia și iluzia că produsele ar fi pentru slăbit.

Nu picați în această capcană, mai bine consumați o porție mică din dulciurile clasice, cu gust bun. Cât despre alcoolii de zahăr de tipul maltitol și xylitol, ei sunt de ajutor în guma de mestecat, au efect de protecție împotriva cariilor dentare.

În afară de sucul ZERO, nu va amăgiți crezând că există deserturi ZERO. Cheltuială de pomană și rezultat ZERO asupra siluetei”, a spus medicul nutriționist Mihaela Bilic, pe pagina sa de Facebook.