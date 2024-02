Când treci la anvelope de vară și renunți la cele de iarnă. Ce spune legislația din România, avertismentul RAR

Legislația rutieră din România nu impune o dată fixă pentru dotarea autovehiculelor cu anvelope de iarnă sau pentru revenirea la cele de vară, ci lasă la latitudinea șoferilor decizia, în funcție de condițiile meteo.

Conform Registrului Auto Român (RAR) și Codului rutier (OUG 195/2002), atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu gheață, zăpadă sau polei, vehiculele trebuie să fie echipate corespunzător.

Schimbarea anvelopelor, fără legătură cu calendarul

“Este important de reținut că legea NU prevede o dată limită de la care autovehiculele trebuie dotate cu anvelope de iarnă sau o temperatură minimă care să declanșeze procesul. Așadar, anvelopele specifice sunt necesare dacă mașina circulă pe un drum public acoperit cu gheață, polei sau zăpadă, indiferent de anotimp, iar de la momentul elaborării legii aceste prevederi nu au suferit modificări”, se arată într-o postare a Registrului Auto Român pe pagina sa de Facebook.

Aceasta înseamnă că, în loc de o dată calendaristică, tranziția între anvelopele de iarnă și cele de vară trebuie să se bazeze pe observarea și evaluarea condițiilor actuale de drum. Cu toate acestea, nerespectarea obligației de a folosi anvelope de iarnă în condițiile stipulate poate atrage amenzi considerabile pentru șoferi, variind între 1.485 și 3.300 de lei, în lumina ultimelor ajustări ale valorii punctului de amendă la 165 de lei.

Anvelopele de iarnă, recunoscute prin inscripția “M+S”, „M.S.” sau „M&S”, sunt esențiale pentru a asigura aderența adecvată în condiții de iarnă. De asemenea, unele anvelope poartă un simbol suplimentar, reprezentând un fulg de nea într-un munte cu trei vârfuri, indicând astfel că sunt special concepute și testate pentru condiții severe de iarnă, inclusiv temperaturi foarte scăzute și strat consistent de zăpadă.

RAR subliniază importanța verificării anului de fabricație (DOT) și a adâncimii profilului anvelopelor înainte de montare, recomandând consultarea unui specialist dacă anvelopele au o vechime de peste 4-5 ani, pentru a detecta eventualele urme accentuate de uzură.

Cât de bune sunt anvelopele all-seasons, ce spune RAR

“Denumirea «all seasons» este una comercială, folosită de producătorii de anvelope, dar care nu are un corespondent în legislația națională a României. Indiferent care este denumirea comercială a unui pneu, dacă acesta este inscripționat cu literele M şi S (însemnând mud and snow), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, el îndeplinește cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia rutieră națională”.

În ceea ce privește anvelopele „all seasons”, RAR atrage atenția că denumirea este una comercială și nu are un corespondent în legislația națională. Totuși, dacă acestea sunt inscripționate cu M și S, ele îndeplinesc cerințele pentru utilizare în condiții de iarnă prevăzute în legislația rutieră națională.

Prin urmare, decizia de a trece de la anvelopele de iarnă la cele de vară trebuie să fie una informată, luând în considerare condițiile meteo specifice zonei de circulație. RAR îndeamnă șoferii să rămână vigilenți și să prioritizeze siguranța în trafic, evitând astfel potențialele amenzi și, mai important, contribuind la prevenirea accidentelor rutiere