Brera Restaurant: Chic Dining și o autentică călătorie în farfurie

Restaurantul Brera s-a deschis oficial în octombrie 2024, pe strada Grigore Alexandrescu nr. 77, București, într-un spațiu cu istorie, ce a găzduit anterior restaurantul Livada cu vișini. Noul local combină eleganța cu un stil modern și relaxat, fiind conceput pentru a oferi o experiență culinară completă.

Localul dispune de două saloane decorate cu vitralii și mobilier rafinat, dar și de o terasă ideală pentru orice sezon. Brera se diferențiază prin motto-ul său, „Călătorie într-o farfurie”, propunând preparate ce combină tradiția cu inovația culinară.

Povestea din spatele Brera Restaurant

Sorin Diamandi, fondatorul restaurantului, are o experiență de peste 25 de ani în industria ospitalității. Absolvent al Universității Politehnice, și-a descoperit pasiunea pentru HORECA în 1999, lucrând pentru branduri precum La Mama, Cafepedia sau Terminus & Primus Pub. În 2010, a debutat în antreprenoriat, iar experiențele acumulate l-au inspirat să creeze Brera în 2024.

„Am vrut să aducem în București o bucătărie simplă și onestă, dar cu suflet, care să reflecte călătoriile noastre în căutarea gusturilor autentice”, declară Sorin Diamandi.

Meniu internațional cu influențe diverse

Brera oferă preparate inspirate din bucătăriile lumii. Meniul include de la caracatiță proaspătă și Coq au Vin, până la zacuscă de casă și cârnați Longaniza, o specialitate iberică. Toate preparatele sunt realizate de la zero, sub coordonarea unui bucătar din Venezuela, care aduce un plus de autenticitate și savoare.

Un design cu accente sustenabile

Interiorul restaurantului reflectă o atenție specială la detalii și sustenabilitate. Mobilierul recondiționat și mesele din lemnul recuperat din case vechi subliniază conexiunea cu trecutul, oferind în același timp o atmosferă primitoare.

Revelion 2025 la Brera

Pe 31 decembrie 2024, Brera organizează „Chic New Year Dinner & Party 2025”, un eveniment cu muzică live, DJ și un invitat special. Detalii suplimentare sunt disponibile pe paginile de social media ale restaurantului, Facebook și Instagram, sau la numărul de telefon 0753 670 670.

Brera Restaurant îmbină rafinamentul, autenticitatea și diversitatea culinară, devenind destinația perfectă pentru cei care caută o experiență gastronomică unică în centrul Bucureștiului. În plus, serile de vineri și sâmbătă aduc un plus de farmec, fiind acompaniate de muzică live, vioara întâi fiind gastronomia.