BMW se pregătește să lanseze un bolid de lux în serie limitată. Ce știm despre conceptul Skytop

BMW pregătește terenul pentru un nou model extraordinar, conceptul Skytop, gata să fie omologat și să intre în producție într-un număr foarte mic, cu livrări cât se poate de curând, începând de anul viitor, conform informațiilor furnizate de conducerea companiei.

Acest automobil, bazat pe platforma Seria 8, a fost dezvăluit oficial la Villa d’Este pe 24 mai și utilizează motorul V8 twin-turbo de 4,4 litri de la M8, ajustat pentru a produce 626 de cai putere. Inspirat de Z8, Conceptul Skytop prezintă mai multe elemente de design care fac referire la mașina din anii 2000.

În cadrul evenimentului, directorul de design al BMW, Adrian van Hooydonk, a declarat: „Farurile, stopurile sunt noi. Sunt cât de subțiri am putut să le facem. Dar știm că pot fi omologate”.

„Dacă am face asta, cred că ar trebui să fie într-o producție foarte limitată. Foarte limitată. Așa cum am făcut cu 3.0 CSL. Am făcut 50 de exemplare ale acelei mașini”, a adăugat Hooydonk.

„Apoi cred că ar face sens. Atunci devine o mașină de vis. Poate chiar un clasic instantaneu. Nu există nevoia să o transformăm într-o mașină de producție în serie mare. Am putea livra într-un an dacă am merge pe acest drum”, a mai spus acesta.

Frank van Meel, CEO-ul BMW M, a completat, la rândul său, spunând: „Este un fel de balon de testare. Prezintă mașinile, și dacă există destulă cerere, pot fi construite. Cred că cererea este destul de mare.

Deci, probabilitatea este destul de mare. Vom vedea în următoarele săptămâni dacă acest interes se traduce în comenzi de achiziție”.

Design și caracteristici

Conceptul Skytop, un roadster premium, este prezentat în cadrul concursului de eleganță de la Villa d’Este, care celebrează unele dintre cele mai luxoase și extravagante mașini realizate vreodată.

Design-ul acestui model reflectă tradiția în proporțiile clasice ale BMW, cu o capotă lungă și un interior amplasat în spatele unui ampatament lung.

Cu toate acestea, multe dintre aspectele design-ului său sunt plasate ferm în prezent, cum ar fi suprafețele netede, liniile elegante și detalii de iluminare avansate.

Un automobil pentru cunoscători

Dacă va primi undă verde pentru producție, versiunea finală a Skytop-ului ar fi de așteptat să fie pusă în vânzare la începutul anului 2026, înlocuind actuala Seria 8, lansată în 2018.

Deși acest concept vizează un cabriolet de lux, Seria 8 este actualmente disponibilă și ca coupé și fastback cu patru uși, dar nu este clar dacă BMW își propune să continue să ofere toate cele trei variante.

Conceptul Skytop este primul concept BMW axat pe viitor care este echipat cu un motor cu ardere internă din 2019, de la Conceptul 4 prezentat la salonul auto de la Geneva, care a servit ca un preview al actualului Seria 4.

Deși BMW se pregătește să lanseze familia de vehicule electrice Neue Klasse începând cu 2025, nu a stabilit încă o dată de încheiere pentru mașinile cu motoare pe benzină și motorină, iar Skytop sugerează că încă vede un viitor pentru motoarele de mare capacitate în anumite segmente.