Black Friday 2024 la eMAG – peste 1,5 milioane de produse la reducere cu cel mai mic preț din an, rate cu dobândă zero

Pe 8 noiembrie, eMAG va lansa a 14-a ediție Black Friday, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Anul acesta, eMAG pregătește peste 1,5 milioane de oferte la cel mai bun preț din an, colaborând cu sellerii din Marketplace pentru a aduce românilor reduceri semnificative și beneficii financiare. Compania estimează că în 2024 vânzările vor atinge aproximativ 800 de milioane de lei, cu 69 de milioane mai mult față de anul trecut.

Bugetele românilor pentru Black Friday 2024 sunt în creștere

Conform unui studiu Kantar România, aproximativ 60% dintre consumatorii familiarizați cu evenimentul intenționează să facă achiziții de Black Friday. Principalele categorii de produse vizate sunt televizoare (36%), electrocasnice mici (36%), haine (26%), telefoane mobile (26%) și mașini de spălat (19%). Bugetul mediu alocat de români pentru cumpărăturile de Black Friday a crescut la 3.116 lei, cu 261 de lei mai mult decât în 2023.

eMAG a investit în soluții de plată flexibile pentru a oferi clienților posibilitatea de a achiziționa produsele dorite fără stres financiar. Astfel, cei care aleg să plătească în rate pot beneficia de opțiunea de 4 rate cu dobândă zero, prin contul eMAG My Wallet, sau până la 40 de rate cu dobândă zero prin intermediul cardurilor de credit ale băncilor partenere. Aceasta este o oportunitate de a face achiziții mai scumpe, precum electrocasnice sau gadget-uri, fără a resimți impactul financiar imediat.

Genius și investițiile în tehnologie pentru experiențe mai bune

eMAG continuă să îmbunătățească experiența de cumpărare și adaugă beneficii abonamentului Genius, care poate fi achiziționat de Black Friday la prețul redus de 69 de lei pentru primul an. Abonamentul vine cu avantaje precum 6 vouchere a câte 25 de lei și livrare gratuită pentru produsele eligibile, ceea ce face cumpărăturile și mai convenabile.

Pentru a susține atât clienții cât și sellerii din Marketplace, eMAG a investit masiv în tehnologie și inteligență artificială. Un exemplu este lansarea căutării cu poză direct în aplicație, care facilitează identificarea produselor dorite într-un timp foarte scurt. De asemenea, la hub-ul logistic de la Joița, eMAG a implementat o mașină de coletare automata, care are capacitatea de a procesa până la 750 de colete pe oră, eficientizând astfel întreaga operațiune de livrare.

Produse speciale disponibile de Black Friday

Oferta de Black Friday 2024 include o gamă variată de produse, de la 3 milioane de articole cosmetice, 1,5 milioane de produse de îngrijire personală, la peste 500.000 de electrocasnice mici și 300.000 de smartphone-uri și gadget-uri. Totodată, eMAG va pune la dispoziție și produse speciale, cum ar fi 7.000 de vouchere de avion cu reducere de până la 45%, până la 72% reducere pentru 40.000 de nopți de cazare în România și 88 de autoturisme, inclusiv modele hibride și electrice.

Livrarea comenzilor este planificată să se încheie până pe 23 noiembrie, iar eMAG se bazează pe infrastructura de lockere extinsă la 6.400 de unități pentru a asigura o livrare rapidă și eficientă. Anul trecut, 58,49% dintre comenzi au fost plasate la easybox, un indiciu că aceste puncte de colectare rămân preferatele clienților.

Dacă plănuiești să faci cumpărături de Black Friday, nu uita să îți pregătești lista din timp și să profiți de reducerile și beneficiile financiare oferite de eMAG. Ce produse sunt în capul listei tale anul acesta?