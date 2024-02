Avertismentul Hidroelectrica pentru toți clienții din România. Ce se întâmplă cu facturile la energie, la ce să fii atent

În contextul unui peisaj energetic din ce în ce mai digitalizat, Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari producători și furnizori de energie electrică din România, a emis recent un comunicat de presă prin care își avertizează clienții asupra unei probleme importante legate de plata online a facturilor la energie.

Compania subliniază necesitatea unei atenții sporite în procesul de introducere a detaliilor de plată, pentru a evita situațiile în care aceste plăți nu sunt înregistrate corespunzător.

Hidroelectrica a observat confuzii frecvente printre clienții săi legate de procesul de plată online a facturilor. Prin urmare, compania insistă asupra importanței introducerii corecte a detaliilor de plată – cont contract și număr factură – indiferent de modalitatea de plată aleasă. Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la procesarea cu întârziere, neînregistrarea sau returnarea plăților.

Pentru a evita aceste inconveniente, Hidroelectrica recomandă consultarea secțiunii Furnizare Energie de pe site-ul oficial sau contactarea serviciului de relații cu clienții pentru informații detaliate privind procedurile corecte de plată. Termenul de procesare a plății în sistemul informatic al Hidroelectrica este de maximum 3 zile lucrătoare, iar clienții sunt îndemnați să ia în considerare acest interval atunci când efectuează plăți.

”Cum mă asigur că efectuez plata corectă a facturii de energie electrică? În vederea alocării corecte a plății efectuate, vă rugăm să luați în calcul următoare. Este necesară introducerea detaliilor de plată formate din cont contract și număr factură, indiferent de modalitatea de plată aleasă.

Plățile care nu respectă modalitățile de plată prezentate în cadrul facturii de energie electrică și pe pagina de interne vor fi procesate cu întârziere, nu vor fi prelucrate sau vor fi returnate, după caz. Termenul de procesare a plății în sistemul nostru informatic este de maximum 3 zile lucrătoare.

Pentru detalii suplimentare referitoare la modalitățile de plată, vă rugăm să accesați http://hidroelectrica.ro – Secțiunea Furnizare Energie sau ne puteți contacta la următoarele numere de telefon: 021 9834 sau 021 9861”, a transmis compania Hidroelectrica.

Deși Hidroelectrica își exprimă intenția de a îmbunătăți procesul de plată, mulți clienți s-au confruntat cu dificultăți suplimentare, cum ar fi întârzierea în emiterea facturilor. Comentariile sarcastice ale unora dintre clienți pe rețelele sociale evidențiază frustrările legate de capacitatea companiei de a emite la timp facturile și de a implementa soluții moderne de plată.

Conștientă de problemele existente, Hidroelectrica se așteaptă să primească amenzi de până la 10 milioane de lei în 2024 pentru întârzierile în emiterea facturilor. Compania a inclus aceste posibile sancțiuni în bugetul său, indicând o abordare prudențială și anticiparea unor evenimente neprevăzute. Deși în anul precedent s-au achitat amenzi în valoare de 3,9 milioane de lei, reprezentanții companiei speră că investițiile în digitalizare vor contribui la reducerea sau eliminarea problemelor de facturare.

”Este o bugetare prudențială, nu are în vedere un eveniment specific ci doar numărul de clienți de portofoliu. Anul trecut am plătit 3,9 milioane de lei. Nu ne așteptam să plătim mai mult, dar am bugetat eventuale evenimente neprevăzute. Suntem siguri ca vor fi evoluții semnificative pe partea de digitalizare care să reducă sau să elimine sincopele în facturare”, au transmis reprezentanții Hidroelectrica.