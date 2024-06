Avertisment pentru utilizatorii de iPhone-uri vechi: „Aruncați-le!”. Ce spun experții în tehnologie

Experții în securitate cibernetică avertizează că utilizatorii de iPhone-uri mai vechi de șapte ani se expun riscului de atacuri cibernetice. Smartphone-urile produse între 2008 și 2014 nu mai beneficiază de actualizări software, esențiale pentru protecția împotriva malware-ului și a altor vulnerabilități.

De ce trebuie să nu mai folosești iPhone-uri vechi

Modelele de iPhone care nu mai sunt suportate includ de la primul model până la iPhone 6 Plus, însă anual se adaugă noi modele pe această listă. De exemplu, Apple a anunțat că familia iPhone 15 va fi considerată „învechită” în 2030. Pe lângă aceasta, site-ul de suport al Apple menționează că furnizorii de servicii nu mai pot comanda piese pentru produsele considerate învechite.

Jake Moore, consilier global în securitate cibernetică la firma de software ESE, a declarat pentru Forbes: „iPhone-urile mai vechi încă sunt în circulație și, odată ce o vulnerabilitate este descoperită, aceasta poate fi exploatată rapid de atacatori și îndreptată către oricine deține dispozitive neactualizate. Dacă oamenii folosesc iPhone-uri care nu mai beneficiază de actualizări de securitate, ar trebui să ia în considerare înlocuirea lor cu dispozitive mai noi și mai sigure”.

Moore a mers chiar mai departe, sfătuind utilizatorii să arunce aceste dispozitive.

Un iPhone este considerat „învechit” după ce au trecut șapte ani de la încetarea vânzării modelului respectiv de către Apple. Ultimul model adăugat pe lista dispozitivelor învechite a fost iPhone 6 Plus în aprilie, care a fost lansat inițial în 2014.

Reparații dificile

Pentru cei care încă mai dețin un iPhone 6 Plus, reparațiile vor fi dificile, deoarece Apple a încetat să mai producă piese pentru acest model. Lansat inițial la prețul de 300 de dolari, iPhone 6 Plus pare acum depășit în fața noului iPhone 15 Plus, care costă 900 de dolari.

Această veste vine în contextul în care Apple se pregătește să lanseze actualizarea iOS 18 în toamnă. Lista dispozitivelor învechite include și modelele din familiile iPhone 3, iPhone 4 și iPhone 5. Actualizările noi îi determină pe utilizatori să renunțe la telefoanele mai vechi care nu pot susține aceste upgrade-uri, lăsându-le astfel datele vulnerabile în fața infractorilor cibernetici.

Moore a menționat că hackerii nu vizează de obicei modelele mai vechi de iPhone, deoarece majoritatea oamenilor folosesc versiuni mai noi. Cu toate acestea, un expert Apple a declarat pentru DailyMail.com anul trecut că aproximativ 250 de milioane de utilizatori de iOS nu și-au actualizat iPhone-urile în ultimii patru ani.