Aurul câștigă teren în fața bitcoinului: Creșteri semnificative în România

Aurul a demonstrat o performanță remarcabilă în ultimele șase luni, câștigând teren semnificativ în fața bitcoinului și apropiindu-se de niveluri record. În România, prețul aurului a crescut considerabil, iar acest trend se aliniază cu contextul internațional volatil și incertitudinile economice globale. În aceeași perioadă, bitcoinul a avut o evoluție mai modestă, înregistrând o distanță semnificativă față de vârfurile sale istorice.

Creșterea prețului aurului în România

Potrivit datelor furnizate de Banca Națională a României, în perioada 9 februarie – 13 august 2024, prețul aurului a înregistrat o creștere semnificativă. De la un minim de 297,72 lei pe gram în februarie, aurul a urcat până la 364,23 lei pe gram în august. Această ascensiune a fost marcată de o valoare de 358,83 lei pe gram la data de 14 august. Această apreciere reprezintă o creștere de aproximativ 60 de lei pe gram într-o jumătate de an, reflectând un avans de aproape 19,8% anul acesta și 29,6% în ultimele 12 luni.

Creșterea prețului aurului poate fi atribuită mai multor factori, inclusiv tensiunile geopolitice și inflația globală. De exemplu, recentele evoluții din Iran, care au redus riscurile unui conflict iminent cu Israelul, au avut un impact asupra piețelor financiare, influențând indirect cererea pentru active de refugiu precum aurul. În plus, scăderea inflației în Statele Unite și așteptările privind posibile ajustări ale politicii monetare au contribuit la menținerea atractivității aurului ca investiție sigură.

Bitcoinul și provocările actuale

În contrast, bitcoinul a avut o evoluție mai puțin favorabilă în aceeași perioadă. Deși criptomoneda a înregistrat o creștere de 37,7% în acest an și de 106,9% în ultimele 12 luni, aceasta nu a reușit să se mențină aproape de vârfurile sale record. La începutul lunii august, bitcoinul a scăzut sub pragul de 50.000 de dolari, iar în prezent se tranzacționează cu aproximativ 17,4% sub vârful său istoric.

Mai multe evenimente au influențat această corectare, inclusiv eliberarea de monede de către foștii deținători de la Mt. Gox și scăderile generale pe piețele bursiere. De asemenea, volatilitatea ridicată a bitcoinului și influența continuă a piețelor financiare globale au contribuit la o corecție semnificativă a prețului său. În ciuda unui avans anual semnificativ, bitcoinul rămâne un activ mult mai volatil și mai susceptibil la fluctuații de preț în comparație cu aurul.

În concluzie, în contextul actual de incertitudine economică și geopolitică, aurul se dovedește a fi o opțiune de investiție mai stabilă și mai sigură în comparație cu bitcoinul. Cu toate că bitcoinul continuă să ofere randamente impresionante pe termen lung, aurul pare să rămână lider în preferințele investitorilor care caută siguranță într-un peisaj economic volatil.