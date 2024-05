Asteroidul „Zeul Distrugerii” se apropie de Pământ: Ce trebuie să știm despre Apophis și ziua de 13 aprilie 2029

Pe data de 13 aprilie 2029, o zi de vineri, un eveniment astronomic rar va captiva atenția întregii lumi: asteroidul Apophis, denumit după zeul egiptean al haosului și distrugerii, va trece la o distanță de aproximativ 48.300 de kilometri de Pământ. Acest corp ceresc, cu o lățime de aproape 305 metri, va fi vizibil cu ochiul liber, transformându-l într-un punct de atracție major atât pentru comunitățile științifice, cât și pentru publicul larg.

Așadar, în acea zi, Apophis nu va fi doar un corp ceresc pe care îl vom putea observa, așa cum spuneam anterior, chiar și cu ochiul liber, ci și un subiect fierbinte de discuții în rândul oamenilor de știință și amatorilor de astronomie deopotrivă. Observarea acestui fenomen va oferi oportunități unice pentru studiul direct al unui asteroid și, în același timp, va stârni curiozitatea și fascinația celor care vor privi spre stele, reamintindu-ne cât de vast și misterios este universul care ne înconjoară.

Misiunea OSIRIS-APEX și sateliții NEAlight

Pentru a nu lăsa această apropiere rară să treacă neobservată, NASA are pregătită întâmpinarea asteroidului prin intermediul navei spațiale OSIRIS-APEX, anterior cunoscută sub numele de OSIRIS-REx. Mai mult, sub auspiciile proiectului „NEAlight”, o echipă de la Universitatea Julius-Maximilians din Würzburg, condusă de inginerul spațial Hakan Kayal, propune lansarea a trei sateliți concepuți special pentru această ocazie. Acești sateliți sunt meniți să colecteze date care ar putea ajuta la înțelegerea mai bună a sistemului solar și chiar la dezvoltarea unor măsuri de apărare împotriva asteroizilor periculoși, notează Space.com.

Importanța studiului Apophis

Descoperit în 2004, Apophis a fost rapid recunoscut ca unul dintre asteroizii potențial periculoși (PHA) datorită dimensiunii și traiectoriei sale apropiate de Terra. A rămas în fruntea listei de impact al Agenției Spațiale Europene (ESA) și a tabelului de risc Sentry al NASA timp de 17 ani. Un zbor apropiat din martie 2021 a permis oamenilor de știință de la NASA să determine că Apophis nu va lovi Pământul pentru cel puțin 100 de ani, dar interesul științific rămâne enorm.

Trei concepte de misiuni

Echipa JMU a propus trei concepte diferite de sateliți pentru întâlnirea cu Apophis. Primul concept include un satelit care va însoți asteroidul timp de două luni în timpul apropiatei sale treceri pe lângă Pământ în aprilie 2029, rămânând în apropierea acestuia chiar și după ce se îndepărtează. Acest satelit german va documenta și fotografia Apophis, observând orice schimbări pe care asteroidul le-ar putea suferi.

Al doilea concept presupune integrarea cu o navă spațială mai mare, planificată de ESA, numită RAMSES. Această misiune va fi echipată cu sateliți mai mici, echipamente de măsurare și telescoape, urmând să rămână alături de Apophis pe măsură ce trece pe lângă Terra.

Ultimul concept implică un satelit care va zbura pe lângă Apophis numai atunci când acesta este cel mai aproape de Pământ, capturând imagini rapide ale asteroidului. Acesta ar necesita un efort mult mai mic și ar fi relativ ieftin, dar timpul de observație ar fi limitat.

Implicații și perspective viitoare

Pe lângă studiul imediat al lui Apophis, conceptele propuse ar putea rămâne viabile pentru misiuni viitoare către alte corpuri din sistemul solar, Luna sau alți asteroizi NEA interesanți. Prin urmare, vizita lui Apophis în 2029 nu este doar o oportunitate de a învăța mai multe despre acest „Zeul Distrugerii”, ci și un pas important în pregătirea umanității pentru gestionarea riscurilor potențiale pe care asteroizii le pot prezenta în viitor.