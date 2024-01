Apare o nouă bancnotă în Europa, dar nu se schimbă banii. Ce valoarea va avea, cu cât o cumperi de fapt

Autoritățile franceze au decis în 2024 să lanseze o nouă bancnotă euro. Aceasta va avea valoarea nominală de zero euro, dar cel puțin la început se va vinde cu 3 euro. Zic ”la început” pentru că valoarea ei probabil va exploda în rândul colecționarilor, mai ales după ce nu se va mai tipări.

Începând cu luna viitoare, banca centrală a Franței va scoate la vânzare o nouă bancnotă comemorativă cu valoarea de zero euro, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos cu banii noi. Aceasta va avea ca scop marcarea a 80 de ani de la Debarcarea din Normandia. Bancnotele comemorative vor avea un preț oficial de 3 euro.

Citește și: Intră în faliment băncile, dacă vine criza economică? Avertismentul FMI pentru toți care au carduri și conturi deschise

Bani noi în Franța, o nouă bancnotă de zero euro

În Franța, în februarie 2024, va fi pusă în vânzare o bancnotă de zero euro. Această bancnotă este comemorativă și marchează a 80-a aniversare a Debarcării din Normandia. Euro Banknote Memory, compania care va comercializa această bancnotă, a produs un total de 3.000 de exemplare. Bancnota include coduri de securitate specifice unei bancnote reale, precum filigranele și numerele de serie unice.

Chiar dacă bancnota are valoarea nominală de zero euro, fanii vor trebui să plătească 3 euro pentru a o achiziționa. Pe lângă bancnota de zero euro, cumpărătorii vor putea vedea și fotografii vechi ale evenimentului din Al Doilea Război Mondial, printre care afișul pus pe străzile Londrei în 1940 la ordinul generalului de Gaule.

La bază, sunt celebrate trei date cheie din istoria Franței în contextul celui de Al Doilea Război Mondial, 18 iunie 1940, data Apelului lui de Gaulle, 6 iunie 1944, Ziua Debarcării în Normandia şi 8 mai 1945, data semnării armistiţiului.

Citește și: Se schimbă banii, bancnotele care se retrag din circulație. Ar fi bine să nu le mai ai în casă

De unde vine noua bancnotă

Euro Banknote Memory, compania responsabilă pentru această lansare, a produs un număr limitat de 3.000 de bancnote. Acestea nu sunt doar simple suveniruri, ci replici autentice ale unei bancnote reale, complete cu filigrane și numere de serie unice, imitând standardele de securitate ale bancnotelor euro autentice.

Lansarea acestei bancnote unice este mai mult decât o simplă curiozitate monetară; ea reprezintă o punte între trecut și prezent, oferind o fereastră vizuală și tangibilă într-un moment istoric care a schimbat cursul istoriei. Prin această inițiativă, Franța nu doar comemorează un eveniment istoric, ci și subliniază importanța memoriei colective și a conservării istoriei pentru generațiile viitoare.