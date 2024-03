Anunț pentru pensionarii români, direct de la Ministerul Muncii. Când intră primele pensii mărite după marea recalculare

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a furnizat detalii cruciale cu privire la recalcularea pensiilor în România, aducând lumină în ceea ce privește data exactă când românii își vor primi primele pensii mărite în urma acestei ample reevaluări.

După o serie de declarații și angajamente ferm asumate față de pensionari, ministrul a confirmat că procesul de recalculare este în plină desfășurare și că românii pot aștepta cu încredere beneficii semnificative începând cu septembrie 2024.

„Ne-am respectat angajamentele față de pensionari. Am fost gata cu legea pe 20 noiembrie, când a fost adoptată de Parlament. A fost promulgată, a fost în Monitorul Oficial pe 4 decembrie. Pe 28 februarie deja avem normele adoptate de Guvern. Acum, CNPP deja are banii pentru plata softului pentru că săptămâna trecută Guvernul a aprobat majorarea limitelor de credite de angajament pentru a avea și banii pentru finanțarea acestui program, iar în baza contractului de mentenanță pe care CNPP îl are cu un prestator se va veni cu un nou modul al programului de pensii astfel încât toate pensiile să fie recalculate”, a subliniat ministrul Muncii, într-o declarație la RomâniaTV.