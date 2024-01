ANPC ”ia cu asalt” băncile din România, din nou. Ce caută Protecția Consumatorilor, ce trebuie să știe clienții

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) din România a inițiat un control amplu asupra băncilor din țară, o mișcare ce reprezintă un efort continuu pentru a asigura transparența și corectitudinea în sectorul bancar.

Paul Anghel, directorul general al ANPC, a anunțat că fiecare bancă din România se află în prezent sub un control de fond, cu scopul de a identifica și corecta eventualele nereguli. Rezultatele acestor controale vor fi comunicate după finalizarea proceselor verbale de constatare a contravențiilor.

Ce urmează pentru băncile din România, ce caută ANPC

ANPC a demarat aceste verificări concentrându-se inițial pe modul în care consumatorii sunt informați în faza precontractuală. În acest context, au fost descoperite anumite aspecte care necesită o atenție sporită. Instituția a solicitat băncilor documente relevante, în special cele legate de creditele în CHF (franci elvețieni), euro și lei, pentru a evalua conformitatea practicilor bancare cu legislația în vigoare.

„Fiecare bancă în acest moment se află într-un control de fond… Am plecat de la povestea controlului privind informarea consumatorilor la faza precontractuală şi am descoperit anumite lucruri. După ce finalizăm prin procesul verbal de constatare şi contravenţie şi prin, bineînţeles, ordinele semnate de preşedintele autorităţii, în momentul acela le vom şi comunica. Am solicitat tuturor băncilor care au avut de-a lungul timpului creditare în CHF (franci elveţieni n.r.), euro şi lei anumite documente.

Le-am primit parte dintre ele, parte dintre ele urmează să le primim în perioada următoare. Le scanăm, le verificăm, sunt mai mulţi oameni care se uită. Am cerut şi nişte păreri, inclusiv către celelalte instituţii ale statului şi o să luăm o hotărâre în momentul în care finalizăm documentul de control”, a explicat Paul Anghel, șeful ANPC, într-o conferinţă de presă.

Nu este prima oară când ANPC ”pune tunurile” pe bănci

În anul precedent, ANPC a identificat practici comerciale înșelătoare la 11 bănci din România, aplicând sancțiuni totale de 550.000 de lei. Problema principală a fost legată de modul de calcul al ratelor de credit, determinând propunerea emiterii unor noi grafice de rambursare pentru a restabili echilibrul contractual. Băncile afectate de aceste sancțiuni sunt ING Bank, First Bank, Credite Europe Bank, OTP Bank, Alpha Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, Patria Bank, Unicredit Bank, BRD Groupe Societe Generale.

În urma acestor controale, ANPC a continuat verificările și la alte opt bănci, aplicând amenzi în valoare de 400.000 de lei. Printre acestea se numără Exim Bank, Procredit Bank, Intesa Sanpaolo, Techventures Bank (fosta Banca Comercială Feroviară), Libra Bank, CEC Bank, Garanti Bank și Vista Bank. Unele dintre aceste bănci au contestat în instanță ordinele ANPC, obținând suspendarea lor.

Aceste acțiuni ale ANPC sunt esențiale pentru protecția drepturilor consumatorilor, asigurându-se că băncile respectă legislația în vigoare și oferă informații clare și corecte clienților lor. Verificările ANPC pot duce la o mai mare transparență în sectorul bancar și la un echilibru contractual mai just între bănci și clienți. Consumatorii trebuie să fie conștienți de aceste demersuri și să urmărească cu atenție orice anunțuri ulterioare din partea ANPC, pentru a fi informați corect despre drepturile și obligațiile lor în relația cu instituțiile bancare