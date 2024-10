Alegătorii nu au încredere în candidații care folosesc AI generativ în reclame politice, arată un studiu

Utilizarea inteligenței artificiale (AI) generative în campaniile politice nu este privită cu ochi buni de către alegători, potrivit unui studiu realizat de New York University’s Center on Technology Policy. Cercetarea, publicată inițial de Washington Post, arată că prezența unui disclaimer care dezvăluie utilizarea AI în crearea reclamelor politice are un impact negativ asupra percepției publicului asupra candidatului promovat. Cu alegerile din Statele Unite care urmează în noiembrie, inteligența artificială devine o temă tot mai discutată, iar legi în 20 de state cer acum dezvăluirea folosirii AI în reclame.

Studiul a implicat o mie de participanți care au urmărit reclame politice fictive, unele dintre ele însoțite de un disclaimer ce specifica utilizarea AI. Rezultatele sunt clare: reclamele care dezvăluie că AI a fost folosită determină o scădere a încrederii în candidații respectivi și o reducere a atractivității acestora. De asemenea, participanții au declarat că ar fi mai predispuși să raporteze aceste reclame pe rețelele sociale dacă ar vedea un astfel de avertisment.

Impactul utilizării AI în reclame politice

Studiul arată că folosirea AI generative în crearea reclamelor politice afectează direct percepția publicului asupra candidaților. În special, reclamele negative (așa-numitele „attack ads”) în care un candidat atacă oponentul său au dus la opinii negative nu despre ținta atacului, ci despre sponsorul reclamei. Practic, utilizarea AI în aceste spoturi a subminat credibilitatea și autenticitatea candidatului care le-a comandat.

Acest lucru este văzut ca o consecință firească, întrucât manipularea percepțiilor prin mijloace artificiale, precum AI, poate părea o încercare de a înșela sau de a induce în eroare alegătorii. Indiferent de partidul din care făcea parte candidatul, studiul a arătat că prezența unui disclaimer legat de AI nu a îmbunătățit opinia despre aceștia. Alegătorii au fost sceptici în privința candidaților care au apelat la tehnologii de acest tip pentru a influența votul.

Cum reacționează alegătorii la prezența disclaimere-lor despre AI

Participanții la studiu au fost expuși la două tipuri de disclaimere inspirate de legislațiile din statele Michigan și Florida. Disclaimerul din Michigan informa că videoclipul a fost modificat prin mijloace tehnice și prezintă discursuri sau comportamente care nu au avut loc în realitate. Pe de altă parte, avertismentul din Florida specifica simplu că videoclipul a fost creat în totalitate sau parțial cu ajutorul AI generative. Deși legislația din Michigan este mai comună în alte state, respondenții au preferat transparența mai largă oferită de disclaimerul din Florida.

Cu toate acestea, studiul a evidențiat o problemă semnificativă: 37% dintre participanți nu au reținut faptul că reclamele conțineau un disclaimer despre AI. Aceasta sugerează că, deși aceste mesaje pot contribui la transparență, ele nu sunt suficient de eficiente pentru a proteja complet publicul de influențele subtile ale inteligenței artificiale.

În concluzie, utilizarea AI generative în reclamele politice este percepută negativ de publicul larg, iar candidatul care recurge la această tehnologie riscă să își piardă credibilitatea. În contextul alegerilor care urmează, se așteaptă ca acest subiect să devină tot mai discutat, în special pe fondul încercărilor statelor de a reglementa utilizarea AI în politica.