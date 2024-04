Alarmă printre ”tricolori”. Eroul lui Real Madrid va fi adversarul României la EURO 2024. ”Am refuzat 3.000 de oferte ca să joc aici”

Real Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League după ce a eliminat-o pe Manchester City după loviturile de la 11 metri. Unul dintre jucătorii madrilenilor a fost în centrul atenției datorită prestației lui, iar ”tricolorii” au de ce să se sperie pentru că va fi adversarul României la EURO 2024. Despre cine e vorba.

Real Madrid, care are în palmares 14 trofee Champions League, a bifat o nouă performanță importantă în meciul cu Manchester City. Formația lui Pep Guardiola este deținătoarea trofeului, dar a ratat șansa de a-și apăra titlul, după ce ”Galacticii” s-au impus la loviturile de departajare. În tur, a fost 3-3.

Eroul lui Real Madrid a fost portarul ucrainean Andriy Lunin, cel care a avut opt parade salvatoare și două penaltyuri apărată. Goal-keeperul de 25 de ani va fi adversarul României în primul meci al ”tricolorilor” la EURO 2024. ”Galacticii” l-au cumpărat pe Lunin de la Zorya Luhansk, în 2018, pentru 8,5 milioane de euro.

“Toată lumea ştie că am avut 3.000 de oferte pe care le-am refuzat pentru a ajunge la Madrid. Era visul meu să joc la Real, nu am venit aici pentru bani. Am spus-o jurnaliştior din ţara mea că sunt fan Real Madrid de mult timp”, a declarat Andriy Lunin, acum șase ani, când a fost prezentat de Real Madrid.