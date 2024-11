Adevarul despre vârsta de 27 de ani la care au murit foarte multe vedete de la Kurt Cobain la Amy Winehouse. Ce spune un studiu despre „Clubul 27”

De câteva decenii, „Clubul 27” a devenit o teorie urbană populară, învăluită într-o aură mistică și tragică. Conform acesteia, mulți artiști celebri și-au pierdut viața la vârsta de 27 de ani, ceea ce a dus la speculații despre o legătură între succesul brusc și decesul prematur. Printre numele asociate acestui mit se numără Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse și Janis Joplin, toți decedați la această vârstă. Cu toate acestea, un studiu recent susține că „Clubul 27” este doar o coincidență și nu are nicio bază științifică.

Cercetătorii de la Universitatea Indiana au analizat datele a 344.000 de persoane celebre, cu pagini dedicate pe Wikipedia, și au concluzionat că vârsta de 27 de ani nu prezintă un risc special de deces pentru persoanele notabile. Rezultatele au fost publicate în jurnalul științific „Proceedings of the National Academy of Sciences” și susțin că fenomenul „Clubului 27” este mai degrabă un efect al mitului propagat online, decât o realitate dovedită.

Studiul dezvăluie adevărul: nu există un risc mai mare de deces la 27 de ani

Echipa de cercetători a constatat că, deși muzicienii pop au tendința de a muri mai tineri decât alte personalități celebre, nu există nicio dovadă statistică care să sugereze că vârsta de 27 de ani ar avea o semnificație specială. În cadrul studiului, cercetătorii au descoperit că celebritățile care mor la această vârstă primesc mai multă atenție în mediul online, dar nu mor într-un număr mai mare decât la alte vârste.

„Clubul 27” a luat amploare în anii 1970, când patru muzicieni celebri – Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin și Jim Morrison – au murit în interval de doar doi ani, toți la vârsta de 27 de ani. De atunci, fanii și mass-media au creat o legendă în jurul acestei vârste, sugerând că ar exista o legătură între faima precoce și decesul prematur. Totuși, studiul arată că această teorie nu are nicio bază solidă. Moartea tragică a acestor muzicieni a fost un eveniment statistic improbabil, dar, în esență, o simplă coincidență.

Moștenirea muzicienilor din „Clubul 27” continuă să fascineze

Cercetătorii explică faptul că mitul „Clubului 27” s-a autoalimentat de-a lungul anilor, în special prin intermediul internetului și al interesului public. De exemplu, artiștii celebri care au murit la această vârstă atrag mai multe vizualizări pe Wikipedia decât cei care au murit la alte vârste, ceea ce contribuie la consolidarea mitului. Prin această atenție sporită, mitul a devenit și mai cunoscut, chiar și pentru cei care nu erau familiarizați anterior cu acest fenomen.

În plus, există și aspecte psihologice care ar putea explica fascinația publicului față de „Clubul 27”. Mulți cred că acești artiști au avut copilării dificile, că au crescut ca outsideri și că au suferit de nesiguranță. Presiunea succesului, responsabilitățile adulte și dorința de a scăpa de provocările vieții ar fi putut contribui la o tendință de consum excesiv de droguri și alcool. Totuși, studiul sugerează că aceste cazuri sunt unice și că „Clubul 27” este un concept exagerat.

Pe măsură ce studiile demistifică „Clubul 27”, rămâne de văzut dacă publicul va reuși să privească acest fenomen cu ochi mai critici. Moștenirea culturală a artiștilor precum Hendrix, Cobain și Winehouse va continua să inspire generațiile viitoare, însă studiul ne reamintește că, în ciuda tragediei, nu există nicio „predestinare” legată de această vârstă.