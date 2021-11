Obiectele lui Amy Winehouse, scoase la licitație. Cu câți bani s-a vândut o rochie

Obiectele lui Amy Winehouse au fost scoase la licitație. Fanii regretatei artiste s-au îngrămădit să cumpere lucrurile pe care le-a purtat aceasta. Cu cât s-a vândut o rochie?Prețul piesei vestimentare este incredibil.

Mai multe obiecte care au aparținut lui Amy Winehouse au fost scoase la licitație. Aceasta este și acum regretată de fanii ei care îi ascultă în continuare piesele, mai cu seamă că a reușit să rămână un personaj deosebit în domeniul muzicii prin stilul ei diferit.

Rochia pe care a purtat-o la ultimul concert a fost vândută recent cu nu mai puțin de 243.200 de dolari. Banii din licitație au fost direcționați către o fundație pentru tinerii care se luptă cu dependențe. Suma totală se ridică la aproximativ 4 milioane de dolari.

Prețul piesei vestimentare în cauză a fost de 16 ori mai mare decât valoarea inițială. Amy a purtat-o la ultimul spectacol, în Belgrad. Din nefericire, la o lună mai târziu iubita cântăreață s-a stins din viață.

Artista avea doar 27 de ani în momentul în care a murit din cauza unei supradoze. Aceasta era dependentă de droguri și alcool. Ea a fost găsită fără suflare în casa ei din Londra. La această licitație fanii au mai putut să cumpere cărți, DVD-uri și mai multe obiecte care aparțineau regretatei soliste.

Dionne Bromfield avea doar 15 ani atunci când a pierdut-o pe Amy, prietenă a familiei căreia îi spunea ‘nașa’. Vedeta a povestit pentru The Guardian cum a trăit acele momente șocante.

„Să vorbesc despre asta mi-a fost insuportabil în ultimii nouă ani și jumătate. Am simțit că nu vreau ca oamenii să mă vadă slabă ” a declarat Dionne. „Totul a fost foarte, foarte bine”, își amintește ea.

„I-am spus într-o noapte:„ Sunt atât de recunoscătoare pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. ”Nu i-aș fi spus-o niciodată – am crezut că doar știe. Dar în acea noapte, mai exact, am simțit nevoia să o spun. Și sunt atât de fericită că am făcut-o.”