Abia au intrat banii pe cardurile sociale pentru alimente, prima tranșă, că deja așteptăm următoarea încasare. Calendarul celor șase tranșe de 250 de lei

În cadrul inițiativei guvernamentale „Sprijin pentru România”, destinată ajutorării românilor cu venituri reduse, programul cardurilor sociale pentru alimente continuă și în 2024.

Beneficiarii acestui sprijin au primit deja prima tranșă de 250 de lei pe cardurile sociale, iar acum așteptările se îndreaptă spre următoarele încasări programate.

Calendarul tranșelor pentru 2024

Cardurile sociale, menite să asigure accesul la alimente de bază și mese calde, vor fi alimentate cu suma de 250 de lei la fiecare două luni. Urmând ca ultima tranșă din 2023 să fi fost distribuită în decembrie, primii bani din 2024 au fost deja virati în luna februarie. În continuare, calendarul prevăzut pentru restul anului este următorul: februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și decembrie. În mod tradițional, banii sunt încărcați pe carduri între datele de 10 și 15 ale fiecărei luni stabilite.

Cine beneficiază de acest sprijin?

Cardurile de alimente sunt destinate persoanelor care se confruntă cu dificultăți financiare și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Beneficiarii includ pensionari cu venituri sub 1.700 lei, persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venituri sub aceeași sumă, familiile cu cel puțin doi copii sau familiile monoparentale cu venituri pe membru de familie sub 675 lei, persoanele fără adăpost și alte categorii sociale vulnerabile. În urma unor recente modificări, plafonul veniturilor pentru eligibilitate va fi crescut la 2.000 de lei.

Valoarea tichetelor sociale va rămâne la 250 de lei în 2024, dar se va reduce la jumătate, adică la 125 de lei, în perioada 2025-2027. Acest program reprezintă o măsură de sprijin esențială pentru persoanele defavorizate, oferindu-le posibilitatea de a-și îmbunătăți condițiile de viață și de a avea acces la alimentație corespunzătoare.

Pe măsură ce România se străduiește să reducă disparitățile sociale și să îmbunătățească condițiile de viață ale cetățenilor săi, inițiative precum programul cardurilor sociale pentru alimente demonstrează angajamentul guvernului față de sprijinirea celor mai vulnerabili membri ai societății. Cu un calendar bine stabilit pentru 2024 și măsuri auxiliare care includ educație sanitară și asistență socială, programul „Sprijin pentru România” continuă să fie un pilon important în lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale.